31-10-2022 17:39

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Prima i sussurri, poi le grida, ora la certezza. Paul Pogba non giocherà nella Juventus fino al 2023 e salterà anche i Mondiali in Qatar. All’allarme lanciato in mattinata, con uno stop previsto di 15 giorni, si è aggiunto l’esito di un consulto negli Usa e il verdetto non lascia speranza al centrocampista francese.

Juventus, su Pogba Allegri era stato profetico

Suonano sinistramente profetiche le parole pronunciate alla vigilia di Lecce-Juventus da Massimiliano Allegri. Il tecnico, che già nei giorni precedenti aveva accusato i media di lavorare di fantasia nel parlare dei rientri imminenti di Pogba e Chiesa, aveva fatto chiarezza sulle condizioni dei due lungodegenti dicendo: “Non sono convocati per il Lecce impossibile che lo siano per la Champions e al 99% non lo saranno neanche con l’Inter. Forse, ma forse li vedremo per le ultime due partite prima della sosta”. Per Chiesa si vedrà ma per Pogba anche questi appuntamenti verranno saltati.

Juventus, l’agente di Pogba ufficializza addio al Mondiale

Pogba dovrà lavorare ancora sul programma riabilitativo, addio anche al Mondiale come comunicato ai media francesi dal suo agente, Rafaela Pimenta. L’avvocato che ha ereditato tutto il parco giocatori di Mino Raiola ha detto a Le Parisien: “Dopo gli esami medici sostenuti fra ieri e oggi a Torino e Pittsburgh, è doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di tempo per riprendersi dall’infortunio”

“Per questo motivo, Paul non potrà entrare a far parte della rosa della Juventus prima della pausa per i Mondiali e neanche di quella della Francia per il Qatar. Se un suo desiderio potesse cambiare le cose, giocherebbe domani. Ma quello che cambia le cose è solo il duro lavoro, la resilienza e la disciplina, che sono le uniche cose a cui Paul pensa in questo difficile momento. Paul continuerà a lavorare dando il massimo per tornare in campo per i tifosi e per la sua squadra il prima possibile”.

Juventus, il comunicato del club su Pogba

Questo il comunicato della Juventus su Pogba: “Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo”.