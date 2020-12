La Juventus gela Dybala: l'ultima mossa dei bianconeri

La Juventus non rilancerà l’offerta per il rinnovo del contratto a Paulo Dybala. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il club bianconero è irremovibile: la dirigenza non vuole sforare la soglia dei 10 milioni di euro all’anno, considerato il periodo critico che sta attraversando il calcio, e non ha affatto intenzione di arrivare a un compromesso con l’agente dell’argentino, Antun.

La Vecchia Signora quindi non andrà oltre la proposta di 10 milioni, molto lontana dai 15 milioni di euro chiesti dalla Joya, e anche sotto ai 12 milioni che guadagna De Ligt. Il club torinese mette così Dybala davanti a una scelta: o rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 alle cifre proposte dalla società bianconera, che secondo Andrea Agnelli sono di buon senso, o rifiutare e andarsene la prossima estate, per evitare di partire a parametro zero nel 2022.

D’altro canto è stato chiaro lunedì lo stesso presidente Andrea Agnelli, che tra i complimenti e gli elogi alla Joya ha però confermato che da quella cifra la Juventus non si sposta: “Paulo ha avuto un momento difficile dopo aver contratto il Covid. Ho sentito con enorme piacere il suo amore per la Juve, è un amore ricambiato. Vediamo in lui il capitano di domani. L’altro elemento, a me risulta che abbia già ricevuto una proposta che lo pone tra i primi venti giocatori più pagati in Europa. Stiamo aspettando serenamente una sua risposta, la cosa più importante è che risponda sul campo. Tutti insieme vorremmo diventasse uno dei primi cinque giocatori in Europa, lui ancora non lo è e lo sa”.

Dybala dopo il primo gol in campionato contro il Genoa si era lasciato andare ad uno sfogo: “La questione contratto? Si è parlato tanto, si dicono tante cose che non sono vere. Si dicono tante cose, il mio procuratore è stato a Torino per tanto tempo ma non è stato chiamato. Sii parla di cifre e cose del genere, ma non è vero. Così si mette la gente contro di me, io faccio poche interviste, quando mi lasciano parlare lo faccio e cerco sempre di dire la verità. Il mio futuro? Io amo la Juventus”.

OMNISPORT | 15-12-2020 13:15