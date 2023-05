La Juventus ha scelto Giuntoli come ds, si scatena il putiferio sul web

Giuntoli dal Napoli alla Juventus? La notizia dell'interesse del club bianconero per il ds della squadra campione d'Italia è ormai di pubblico dominio: scoppia la bufera.

06-05-2023 10:36

L’uomo scelto dalla Juventus per il rilancio è il deus ex machina del Napoli dello scudetto. Ormai non è più un segreto per nessuno, il club bianconero punta Cristiano Giuntoli. È lui il possibile nuovo ds della Juve, incaricato di riorganizzare dalle fondamenta le strutture di un club che a livello tecnico non riesce più a essere competitivo per il titolo ormai da tre stagioni e a livello finanziario è sprofondato in una voragine quasi senza fondo. Per non parlare dei guai giudiziari, che ancora pendono sul capo della Vecchia Signora.

Chi è Giuntoli, il possibile nuovo ds della Juve

Cinquantun anni, fiorentino, ex difensore a livello dilettantistico, Giuntoli ha legato le sue fortune da ds prima al Carpi, con cui ha raggiunto una storica promozione in A nel 2015, poi al Napoli. Negli otto anni in azzurro è riuscito prima a puntellare, poi a rifondare una squadra rimasta stabilmente ai vertici del calcio italiano. Il capolavoro l’estate scorsa: via Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian, Ospina. Dentro Kvaratskhelia, pescato in Georgia e preso per 10 milioni, Kim (semi-sconosciuto difensore coreano che giocava in Turchia), Raspadori, Olivera, Simeone e Ndombele. Un Napoli da scudetto e dal monte ingaggi quasi dimezzato.

Juve, oltre a Giuntoli piacciono due del Napoli

Alla base del grande lavoro di Giuntoli c’è un settore scouting di primo livello, che poggia soprattutto sulle figure di due dirigenti: Giuseppe Pompilio e Maurizio Micheli. La Juve vorrebbe portare anche loro alla Continassa, ma De Laurentiis – che non si opporrebbe più di tanto alla partenza del ds, legato ancora da un anno di contratto ma desideroso di nuove sfide – in questo caso alzerebbe le barricate: una cosa sarebbe dover sostituire il solo Giuntoli, un’altra rifondare completamente il settore. Dovesse accettare le offerte del club bianconero, molto probabilmente Giuntoli dovrebbe costruirsi un nuovo staff.

Giuntoli alla Juve? Sul web scoppia la bufera

La notizia del possibile addio di Giuntoli si somma a quella di altre possibili partenze eccellenti e non ha fatto piacere ai tifosi del Napoli, soprattutto in questi giorni di grande festa. “Sarebbe un pazzo Giuntoli ad accettare l’offerta della Juve“, scrive Giancarlo. “Sarebbe l’ennesimo furto subito dai bianconeri”, aggiunge un altro fan. “Ma davvero Giuntoli intende ripartire dalla serie B?”, scherza – ma neanche tanto – Paolo. Sponda bianconera, invece, la notizia sarebbe accolta con soddisfazione. “Soldi ce ne sono pochi e serve competenza, sarebbe perfetto per noi”, scrive Piero. “Magari arrivasse Giuntoli, al momento a occuparsi di calcio alla Juve solo avvocati e ragionieri”.