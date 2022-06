18-06-2022 08:45

La Juventus continua a lavorare su più fronti in questa finestra di mercato. In attesa dell’ufficialità del ritorno di Paul Pogba, la pista più calda è quella che porta ad Angel Di Maria. I bianconeri hanno presentato una nuova offerta al calciatore argentino che sembra essere una precisa richiesta di Massimiliano Allegri e nei prossimi giorni è attesa la sua risposta definitiva.

Juventus, non solo Di Maria: tutte le soluzioni per l’attacco

Angel Di Maria è l’obiettivo numero uno della società bianconera, il giocatore argentino è considerato il profilo giusto per portare in squadra tutte quelle caratteristiche che sono mancate nello scorso campionato: tecnica, talento e anche tanta esperienza internazionale. Ma viste le titubanze dell’ex PSG, i bianconeri stanno valutando anche altre opportunità come quelle che portano al serbo dell’Eintracht Kostic, all’esterno del Sassuolo Berardi ed al gioiello della Roma Zaniolo.

Juve: Rabiot chiede la cessione

In casa Juventus si lavora anche sul fronte uscite. Tra queste secondo quanto scrive il giornalista Sky ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ci potrebbe essere anche quella di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese avrebbe infatti chiesto espressamente la cessione al club con la volontà di provare una nuova esperienza. Il rapporto del giocatore con la piazza bianconera non è mai sbocciato. Rabiot, pur dimostrando di avere qualità importanti, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante in bianconero e ora le strade potrebbero separarsi.

Rabiot: i tifosi lo avevano già scaricato

La decisione di Rabiot (e la scelta della società che potrebbe accontentarlo) di lasciare Torino sembra non trovare resistenza da parte dei tifosi della Juventus. In tanti lo avevano già scaricato bollandolo come un giocatore su cui non puntare in chiave futura. “Rabiot ha chiesto la cessione alla Juve: è ufficiale il 18 giugno è il nuovo Natale”, scrive Paolo. E i commenti di questo tipo sui social bianconeri sono tanti: “Se la mamma di Rabiot ci dice chi lo vuole, lo consegnamo noi a spese nostre”.

I tifosi della Juve hanno definitivamente scaricato il francese: “Se fosse vera la richiesta di cessione di Rabiot dobbiamo fare una statua ad Arrivabene”. E ancora: “Potrebbe essere la migliore giocata di Rabiot da quando è alla Juve”. Ma c’è anche chi esprime dei dubbi come Marione: “Chi gioisce per la probabile partenza di Rabiot se ne pentirà come successo con Bentancur e Kulusevski”. Mentre Giuseppe commenta: “Peccato. Con Pogba in nazionale ha sempre reso alla grande. Sarebbe stato meglio cedere Arthur”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE