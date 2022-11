La Juventus torna a ruggire, i tifosi eleggono i nuovi idoli

06-11-2022 23:03

La Juventus continua a inanellare vittorie senza subire gol: sono quattro di fila, che consentono ai bianconeri di salire al quinto posto in classifica. Ora sulla strada dei bianconeri ci sono il Verona giovedì pomeriggio e la Lazio domenica sera, partita che manderà in letargo il campionato. Ma ciò che conta, è stato aver battuto finalmente una “grande”, cosa che durante l’Allegri-bis non era mai riuscita in campionato. Una sorta di tabù sfatato, al termine di una partita giocata con grande determinazione dai bianconeri.

Juve, i rientri e le certezze

Fondamentale il rientro di Bremer, baluardo insuperabile, Fagioli ha giocato una partita concreta, di sostanza, abbellita dal gol del 2-0. Meno bene Miretti, ma sta pur sempre giocando in un ruolo non suo. Ma con i rientri di Chiesa e Di Maria, l’impressione che si ottiene è di una squadra che può ancora dire molto, nella seconda parte della stagione. A gennaio infatti rientreranno anche due signori dal nome di Paredes e Pogba, e non è poco.

I tifosi della Juve al settimo cielo

Ma vincere contro l’Inter ha sempre un sapore particolare, per il mondo Juve: è sempre stato così, lo è ancora di più dal 2006 in poi. E il web bianconero non riesce a contenere la gioia. Due i giocatori più acclamati: Kostic e Fagioli. Infatti Andrea esordisce così: “Kostic santo subito”. E Unità bianconeri aggiunge: “Da quando mette Fagioli se vede già qualcosa di buono…finalmente … per il resto essere usciti dalla champions ai gironi brucerà tutta la stagione”. E Ironmane aggiunge: “e fagioli??a parte il gol il lancio per il palo di kostic??da quanto non vedevamo tagli simili??.

Bremer acclamato dai tifosi juventini

C’è sempre chi se la prende con il tecnico, come News: “Ah ma quindi Fagioli adesso può giocare? Prima no? Grande Max, sempre sul pezzo. Quanti punti ci ha fatto perdere”. E Vadislav mette anche Bremer tra i migliori: “Che goduria, Kostić e Bremer che partita! Forza Juve!!!”. E Vito non ha dubbi: “Avanti con i giovani”. E anche Monica fa una riflessione: “Non una vittoria qualsiasi! Finalmente calcio! Complimenti”. Ed anche Antonino sottolinea la nuova verve della Juve: “Il risultato è importante ma la cosa ancora più bella è il cambio di mentalità. Era ora”.

Juve, quanti sfottò agli interisti

E non mancano gli sfottò agli interisti: “Innanzitutto abbiamo sorpassato in un colpo solo Udinese, Roma ed Inter e siamo passati dall’ottavo al quinto posto ! Allora già che facciamo pena , una volta che giochiamo bene e facciamo progressi non diciamo tutto com’è giusto che sia ? Spiazen“. E Gianluca aggiunge: “Kostic devastante, Fagioli è un gioiello da scoprire”. Anche Francesco usa l’ironia: “I FAGIOLI sono i protagonisti di numerose ricette tradizionali italiane, inoltre, sono dei legumi ricchi di proprietà benefiche”.

