La Lazio frena, Maurizio Sarri duro: "Inspiegabile e inaccettabile"

Il tecnico dei biancocelesti ha parlato dopo il 2-2 con il Lecce all'Olimpico: "Non siamo scaltri, ma il punto ottenuto potrebbe essere importantissimo".

12-05-2023 23:56

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Sky il pareggio ottenuto in extremis contro il Lecce all’Olimpico grazie alla rete al 95′ di Milinkovic-Savic.

Il serbo ha evitato la quarta sconfitta dei biancocelesti in cinque partite, ma i capitolini hanno frenato di nuovo nella corsa per la Champions e il mister toscano ha da ridire sull’atteggiamento dei suoi in alcuni momenti della partita, anche se poi ammette: “Il punto ottenuto potrebbe essere importantissimo“.

Lazio-Lecce, Sarri: “Atteggiamenti inspiegabili”

“Sono soddisfatto di larghi tratti della partita, ma due sono inspiegabili – ha spiegato il tecnico della Lazio -. A fine primo tempo e all’inizio del secondo. Sono contento per la reazione veemente, ma noi a livello di scaltrezza siamo sempre stati questi, questo difetto non lo abbiamo superato, si sta riscontrando ancora”.

“Inspiegabile anche l’approccio del secondo tempo. Questo è uno degli aspetti che ci fa lasciare punti per strada. Sul secondo gol ero arrabbiato in maniera generale, un minuto prima ho detto alla panchina che stavamo solo aspettando di prendere gol. Se continuavamo così l’avremmo comunque preso a prescindere dall’errore di Luis Alberto“.

Lazio, Sarri: “Champions? Ce la giochiamo punto a punto”

Sulla corsa alla qualificazione in Champions League, Sarri si è espresso così: “In questo momento andiamo a giocarcela punto a punto, è chiaro che dobbiamo andare oltre questo periodo se vogliamo avere delle possibilità”.

“Alla squadra ho fatto passare il messaggio che non sono accettabili i due momenti della partita dove abbiamo preso gol, ma alla fine abbiamo strappato un punto che a fine campionato potrebbe essere importantissimo. La positività deve rimanere intatta, non deve essere scalfita”.

Lazio, Milinkovic-Savic: “Basta buttarci giù, siamo lì”

Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic, autore della rete del 2-2 (è diventato il miglior marcatore straniero dei biancocelesti in Serie A con 55 gol), a DAZN ha espresso le sue sensazioni dopo il pareggio con il Lecce: “E’ stata un’esultanza di rabbia perché ho fatto il gol del pareggio, sarebbe stato meglio quella della vittoria. Ma ci teniamo questo punto e non molliamo per queste ultime tre partite. Mentalmente siamo andati un po’ giù dopo il gol preso all’ultimo minuto del primo tempo, lì dobbiamo crescere, dovevamo entrare in campo nella ripresa come se non fosse successo nulla”.

“Non c’è spazio per buttarci giù, sappiamo dove siamo, siamo ancora lì e dipende ancora da noi. Anche con un punto andiamo a casa a testa alta. I tifosi ci hanno detto che sono sempre con noi, ora sta a noi far vedere che si può sempre contare su di noi. Abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere, ora non molliamo per le ultime tre partite”.