La lettera aperta a Brozovic scatena la reazione dei tifosi dell'Inte

Nell’Inter delle stelle – da Lautaro a Dzeko – c’è un giocatore veramente insostituibile che negli anni è rimasto un punto fermo per tutti gli allenatori che ha avuto, da Spalletti a Conte fino a Simone Inzaghi. Non sarà spettacolare come altri compagni ma senza di lui difficilmente gira l’Inter. E’ Marcelo Brozovic, cui oggi Luigi Garlando scrive una lettera aperta su Sportweek, il magazine della Gazzetta dello sport.

Garlando ricorda come il timone dell’Inter sia sempre stato in mano a Brozovic

Scrive la firma della Gazzetta: “Negli anni sono arrivati i vari Banega, Kondogbia, Borja Valero, Sensi, Eriksen… ma il volante nerazzurro è sempre rimasto saldamente nelle sue mani. E così pure quello della nazionale croata. Tutti i suoi tecnici sanno bene che pochi centrocampisti al mondo possono offrire una combinazione di corsa, sacrificio, pressing e qualità tecniche in costruzione come quella che può offrire lei. Anche se poi magari altri centrocampisti, più politici (paraculi) di lei, caro Marcelo, sanno vendersi meglio”.

Garlando analizza poi il Brozovic fuori dal campo: la star dei social, l’amico inseparabile di Barella e poi ammette: “Credo che la vita vada affrontata esattamente come fa lei: corsa, sacrificio e responsabilità quando si deve e, per il resto, tanto divertimento, senza prendersi troppo sul serio. Io la considero un saggio, un filosofo d’altri tempi”.

Nodo-rinnovo per Brozovic, il giocatore piace al Psg

La spina nella rosa è la questione contratto. Il centrocampista guadagna attualmente 3,5 milioni di euro netti a stagione e avrebbe richiesto un sostanzioso aumento dello stipendio per rinnovare l’accordo che scade a giugno. Il Psg già si è messo sulle sue tracce e vorrebbe prenderlo a parametro zero. Al momento ci sarebbe ancora distanza tra l’offerta nerazzurra e la domanda del giocatore ma la volontà di entrambe le parti sarebbe quella di proseguire insieme. L’accordo si potrebbe raggiungere per 5 milioni di euro a stagione, la stessa cifra percepita da Hakan Calhanoglu.

I tifosi chiedono la conferma del croato

Sui social è un coro a senso unico: tutti vogliono la conferma di Brozovic e c’è chi vorrebbe anche affidargli la fascia di capitano che Handanovic dovrà lasciare l’anno prossimo. I fan nerazzurri sono compatti: “Al Psg mai, rinnovategli il contratto”.

SPORTEVAI | 11-09-2021 11:06