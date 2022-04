La moviola di Cagliari-Juve, focus sui due gol annullati ai bianconeri

10-04-2022 08:41

Come ha arbitrato Chiffi in Cagliari-Juventus? La vittoria in rimonta dei bianconeri ha in parte silenziato le polemiche ma la Vecchia Signora non ha digerito una decisione su tutte dell’arbitro patavino, ovvero la rete del momentaneo 1-1 al 23′ annullata per fallo di mani. I tifosi sui social sono ancora furiosi per il trattamento ricevuto in Sardegna ma chi ha ragione?

I tre episodi dubbi di Cagliari-Juventus

Tre gli episodi dubbi durante la partita di ieri sera. Il primo dopo soli 3′ quando Dybala, dopo un contatto con Altare, va giù in area: per Chiffi non ci sono gli estremi per il penalty. Il Var conferma la decisione.

Il Var decisivo per annullare il gol alla Juve

L’episodio chiave al 23: sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, la Juve pareggia con un gol di Pellegrini, che da ex rossoblù non esulta. L’arbito convalida ma poi viene richiamato dal Var e senza nemmeno andare a rivedere l’episodio al monitor a centrocampo decide di annullare la rete. Il tiro di Pellegrini viene deviato, seppur involontariamente, da Rabiot col gomito. C’è anche un altro gol annullato al 47′, quando Chiellini batte il portiere avversario ma la sua posizione di fuorigioco era netta.

Per Marelli giusto annullare il gol alla Juve

Sintetico e lapidario il giudizio del moviolista di Dazn, Luca Marelli. In merito alla devivazione di Rabiot l’ex arbitro comasco spiega: “Regolamento puro e semplice, anche se è un episodio atipico. Rabiot tocca con il gomito: un gol che viene segnato direttamente con le braccia deve essere annullato, è un episodio oggettivo”

Per Capuano è paradossale annullare quel gol alla Juve

Polemico invece l’intervento del giornalista di Panorama Giovanni Capuano: “Se il tocco accidentale di gomito lo avesse fatto un difensore non sarebbe stato rigore. Ma siccome il pallone toccato da Rabiot finisce in porta contano solo le ultime 5 righe. PS – Che annullare un gol così sia ai limiti del paradosso lo penso anche io”.

SPORTEVAI