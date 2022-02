La moviola di Empoli-Juventus, sono due i rigori reclamati dai toscani

27-02-2022 08:27

Sta diventando un’abitudine consolidata protestare in diretta tv contro gli arbitri quando hai appena finito di giocare contro la Juventus. Era successo all’Atalanta due settimane fa, con il dirigente Marino furioso per le decisioni di Mariani, ed è accaduto di nuovo ieri con il tecnico dell’Empoli Andreazzoli furioso per un rigore non concesso dall’arbitro Maresca dopo un contatto tra Rabiot e Zurkowski.

Andreazzoli parla di due pesi e due misure con la Juve

Nell’analizzare l’episodio sospetto di Empoli-Juventus Andreazzoli dice: “Proprio in quel punto lì ho preso un rigore contro per un contatto Bennacer-Dybala molto meno forte, questo per me è decisamente più forte rispetto a quel parametro lì. Molto molto più cercato da Dybala all’epoca ma è questione di interpretazioni”.

Poi aggunge: “Mi fido ciecamente di quello che fanno gli arbitri e di chi è lì ad operare. L’importante è che si lavori per migliorare le cose e non per complicarle. A volte si cerca di complicarle, lo si fa anche con chi va in campo ad arbitrare, ed invece si fa un po’ di casino. Per me comunque quel contatto lì è da rigore”.

Per Marelli non c’è rigore contro la Juventus

Un’opinione non condivisa da Luca Marelli. L’ex arbitro comasco, oggi opinionista di Dazn, commenta così: “Corretta la valutazione dell’arbitro di non concedere il rigore: Zurkowski cerca il contatto con Rabiot. D’altronde, si tratta di un tipo di episodio sul quale il Var non sarebbe potuto intervenire, in quanto a completa discrezione dell’arbitro”.

Per Pistocchi sono stati negati due penalty all’Empoli

Oltranzista invece Maurizio Pistocchi. L’ex moviolista di Mediaset raddoppia il tiro e su twitter scrive: “i falli da rigore in Empoli-Juve sono due : 19’ primo tempo: Rabiot su Zurkowski e 29′ secondo tempo De Ligt su Lamantia. Ma nè Maresca , nè l’addetto al Var Valeri ( si, proprio lui, quello che era al Var anche in Inter-Juve del 2018) non hanno visto niente”.

