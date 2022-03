La nuova vita di Cuccureddu: "Ora insegno il calcio ai ragazzini"

“Lui è stato un padre per me, fui il primo giocatore al quale lui da presidente fece il contratto. Io arrivavo dal Brescia e una volta giunto alla sede della Juve salendo le scale per arrivare nel suo ufficio capii subito cosa significava entrare a far parte di una società così importante. Ripeto mi bastò salire quelle scale. Ricordo quando mi contattò qualche giorno per telefono per darmi l’appuntamento. Quando entrai nel suo ufficio mi chiese come stava la mia famiglia e altro e aveva il contratto già pronto sulla scrivania. Poi, all’improvviso mi disse, Antonello firma qui. E io firmai subito. Sa a vent’anni, arrivare a Torino con la mia 500, durante il viaggio non vedevo l’ora d’arrivare e mi dicevo tra me e me ma sarà vero? Per me era un sogno, era da bambino che giocavo con le figurine e mi sentivo juventino”.