La previsione di Carragher: "Finale giusta, si andrà ai rigori"

C’è chi, come Rio Ferdinand e Peter Shilton, dà poche chances all’Italia, considerando l’Inghilterra nettamente superiore e chi, come il principe William e consorte, si trincera dietro al solito e ottimistico “The Cup is coming home”.

Tutto si può dire meno che la marcia di avvicinamento degli inglesi alla finale di Euro 2020 sia all’insegna della scaramanzia.

A Londra e dintorni si respira ottimismo, magari anche per la convinzione che giocare in casa con il supporto di 60.000 tifosi possa fare la differenza.

Una parziale eccezione viene da Jamie Carragher. L’ex difensore della Nazionale e del Liverpool, opinionista di ‘SkySports’, è stato molto più prudente nella presentazione della Grande Sfida:

“Penso che sarà una partita molto combattuta, con pochi gol, e che potrebbe andare ai rigori – il suo parere – Ritengo sia la finale giusta per quanto visto, si affronteranno le due squadre migliori. L’Italia è molto forte in fase difensiva”.

Il pronostico però alla fine arriva ed è scontato…: “Penso che se si andrà davvero ai rigori vincerà l’Inghilterra. La squadra ha lavorato molto sui penalty ed è pronta a mettere in pratica quanto fatto”.

OMNISPORT | 09-07-2021 10:57