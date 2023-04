Il consiglio del ct Bennati a Filippo Ganna: "Così vincerai una Classica"

L'ex corridore aretino invita la stella del ciclismo di casa nostra a non snaturare le sue caratteristiche per fare la classifica nelle corse a tappe.

10-04-2023 22:56

Il CT della Nazionale azzurra di ciclismo Daniele Bennati ha analizzato ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ la Parigi-Roubaix di ieri, che ha visto da un lato lo strapotere di Mathieu Van Der Poel, il quale ha bissato nell”Inferno del Nord’ il primo posto della Milano-Sanremo, e dall’altro la buona prova di un Filippo Ganna che tiene il passo dei migliori, come nella ‘Classica di Primavera’

Bennati, l’analisi della Parigi-Roubaix

I continui tratti in pavé rendono la ‘Regina del Nord’ una Classica tanto affascinante quanto particolare, e un ex corridore come Daniele Bennati sa bene i sentimenti del gruppo nell’avvicinarsi alla foresta di Arenberg: “Ieri è stata una gara spettacolare, ha tenuto fede alle aspettative sul versante dello spettacolo; è una corsa mitica, una delle mie preferite. La Parigi-Roubaix si ama o si odia, non tutti sono adatti per caratteristiche al pavé: ogni corridore vuole disputarla e portarla a termine, ma non è semplice arrivare sani e salvi al velodromo di Roubaix”.

Bennati, il giudizio su Filippo Ganna

Dopo la seconda piazza alla Milano-Sanremo, Filippo Ganna ha corso con i gradi di capitano della Ineos-Grenadiers anche la Parigi-Roubaix, rimanendo tra i ‘magnifici sette’ portati con sé da Wout Van Aert prima e disseminati da un indemoniato Mathieu Van Der Poel poi: “Godiamoci Filippo Ganna, sta facendo qualcosa di straordinario: alla prima Roubaix da capitano, si è ben difeso; il mio consiglio è di non snaturarsi per fare bene nelle grandi corse a tappe, perché è un fuoriclasse a cronometro su strada e un fuoriclasse in pista, e ha dimostrato di poter vincere le Classiche Monumento. Non si deve innervosire per il podio sfumato, o con chi ha fatto il furbo: ha preparato bene tatticamente e fisicamente le classiche”.