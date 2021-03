La richiesta della Lazio scatena la polemica sul web

Continua a far discutere il caso Lazio-Torino. Il match che non si è disputato a causa della decisione dell’ASL piemontese di non permettere al Torino di prendere parte alla gara. A differenza di quanto accaduto in primo grado con Juventus-Napoli, alla Lazio non è stato dato il 3-0 a tavolino e ora l’avvocato del club biancoceleste, Gian Michele Gentile, promette battaglia: “Il giudice sportivo ha deciso che fosse necessario ripetere la partita, noi abbiamo fatto reclamo. Lunedì la corte d’appello, deciderà. Il problema è che c’è una materia in tema di covid e calcio che è confusa. E’ un problema che va risolto”.

Caso tamponi

La richiesta della Lazio e la conseguente decisione che arriverà lunedì però fanno discutere visto che arriva a distanza di pochi giorni dalla sentenza che ha riguardato proprio la società biancoceleste sul caso tamponi. La Lazio è infatti stata punita solo con 200mila euro di multa mentre è stata richiesta l’inibizione del presidente Claudio Lotito, decisione verso cui i legali stanno già presentando ricorso.

Polemica social

Le parole dell’avvocato Gentile non sono passate sotto silenzio, tantissimi tifosi hanno infatti giudicato la richiesta della Procura Federale per il caso tamponi come troppo benevola nei confronti della Lazio, e ora la decisione di fare reclamo contro il rinvio della gara con il Torino sembra essere eccessivo per una società che potrebbe non aver gestito nel modo più trasparente il protocollo.

L’attacco diretto e senza giri di parole arriva dal giornalista Paolo Ziliani che nel corso degli ultimi giorni ha parlato in più circostanze di questa situazione, facendo notare che già in passato i comportamenti della Lazio in tema di rispetto di protocollo non sono sempre stati lineari e ora attacca: “Non ricordo più come si dice: avere la faccia come….”.

La reazione dei tifosi

Le polemiche derivanti da questa decisioni giudiziarie non si placano. Antonio fa notare: “Hanno punito i diretti interessati e non la squadra, ma chi comanda alla Lazio lo sappiamo bene. Ora vediamo cosa succede per il caso Suarez”. Mentre Matteo tira in ballo i precedenti: “Se per puro caso dovessero dargli ragione, a quel puto dovrebbero dare alla Juventus la vittoria per 3-0 a tavolino sul Napoli, e stessa cosa per il Sassuolo contro l’Inter. Ma mi pare abbastanza chiaro che la Lazio non avrà quella vittoria d’ufficio ai danni del Torino”.

Ma i tifosi della Lazio non stanno a guardare: “Se la Lazio è stata multata per violazione del protocollo per omessa comunicazione è giusto punire il Torino per una violazione più grave dello stesso protocollo. O le regole valgono solo per la Lazio e gli altri fanno come gli pare?”.

