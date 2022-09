22-09-2022 12:50

Arrivato per sostituire una leggenda azzurra come Kalidou Koulibaly, Kim Min-Jae ha impiegato poco più di un mese per far innamorare i tifosi del Napoli.

Kim nuovo eroe dei tifosi del Napoli

Il difensore sudcoreano arrivato dal Fenerbahce ha portato solidità e sicurezza alla difesa partenopea, mostrando immediatamente una personalità fuori dal comune e anche qualità tecniche sorprendenti: le statistiche indicano Kim tra i giocatori che recuperano più palloni e vincono più duelli aerei in serie A, inoltre il sudcoreano ha già fatto vedere doti notevoli in fase di impostazione e di uscita dalla difesa palla al piede.

Ma a conquistare i tifosi del Napoli è stata anche la grinta di Kim: il suo urlo in faccia ai giocatori del Milan dopo la “stoppata” su Brahim Diaz nei minuti di recupero della gara del Meazza ha fatto scalpore sui social network.

Napoli, Kim piace allo United

Sugli stessi social, però, ora circola una certa preoccupazione. Secondo quanto diffuso dalla stampa della Turchia, infatti, Kim sarebbe finito nel mirino del Manchester United, deciso a prelevare il difensore già nel prossimo calciomercato di gennaio, pagando la clausola rescissoria di 45 milioni di euro prevista nel contratto con il Napoli.

Napoli, i tifosi tremano per la clausola di Kim

La notizia ha ovviamente allarmato i tifosi del Napoli, anche se inesatta: la clausola rescissoria, infatti, avrà valore soltanto a partire dal luglio 2023. Fino al termine della stagione, dunque, Kim non si muoverà da Napoli. “La clausola si attiva dal secondo anno, lo United dovrà aspettare…”, scrive su Twitter Ostigardismo.

“In Turchia dovrebbero informarsi bene prima di scrivere. La clausola è attiva dal secondo anno”, gli fa eco Vincenzo. Altri tifosi, invece, appaiono più preoccupati. “Nel contratto ottenuto dal calciatore è presente una clausola rescissoria valida solo per l’estero, pari a 45 milioni di euro: davvero pochi per quanto ha fatto vedere finora Kim”, commenta Diego31. E tra i tweet rispunta anche l’hashtag #A16, utilizzato in estate dai contestatori di Aurelio De Laurentiis e sparito dopo l’inizio di stagione fluminante del Napoli: “Siete ancora convinti del capolavoro di Giuntoli? ADL venderà Kim alla prima occasione”, scrive Matt33.

“Ma se allo United hanno appena speso 60 milioni per Lisandro… e dai”, replica Eula, rassicurando gli altri tifosi. “Gennaro preferisce non pensare al mercato: “Cerchiamo di smetterla con questa ossessione del calciomercato. Perché rovinare così questo momento?”.