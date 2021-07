La rivincita dei tifosi della Juve: Ora dovete tutti chiedere scusa

Gigio Donnarumma è stato nominato miglior giocatore di Euro2020 ma la serata di Wembley ha sancito una volta di più il peso di due giocatori come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. I due centrali della nazionale italiana hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori difensori al Mondo e si prendono in questo modo una rivincita verso tutti i loro detrattori.

Le critiche interne

Nel corso degli ultimi mesi sono state tante le critiche rivolte verso i due giocatori. Giorgio Chiellini era reduce da una stagione molto complicata condizionata dagli infortuni che non gli hanno permesso di poter essere spesso in campo per aiutare la Juventus, in un momento difficile. E la sua assenza ha pesato anche sulle prestazioni di Leonardo Bonucci. Prima degli Europei tanti fan italiani chiedevano a Mancini una scelta coraggiosa pensando a una difesa diversa in questa rassegna continentale.

E’ inutile nascondere che i due giocatori sono diventati un simbolo della Juventus e della juventinità: due giocatori che fanno tutto quello che possono per riuscire a conquistare la vittoria e anche nel corso di Euro 2020 hanno dimostrato questa loro tenacia. Ora le loro immagini fanno il giro del web, la loro esultanza anche di sfida nei confronti dei tifosi inglesi è diventata virale.

La rivincita dei tifosi della Juve

Sono tanti i tifosi della Juve che in questo momento chiedono ai tifosi delle altre squadre di chiedere scusa ai due giocatori, troppo spesso criticati. Il giornalista e tifoso bianconero Marcello Chirico scrive: “L’università del calcio. Lo ha detto un grande allenatore, lo ha sancito l’Europa. Quei pirla che li hanno sempre insultati, solo perché juventini, gli chiedano scusa (ma sono sicuro che non lo faranno”.

Sono tanti i tifosi bianconeri che chiedono rispetto per i due giocatori: “I loro peggiori detrattori che esultano senza il minimo senso del pudore”. E ancora: “Andrà tutto bene fino ai prossimi insulti che riceveranno quando giocheranno con una maglia a strisce”. Mentre Franck scrive: “E’ uno psicodramma tutto nerazzurro”. E i fan bianconeri chiedono rispetto anche per Chiesa: “Prima dell’Europeo qualcuno lo aveva definito antipatico, ora tutti esultano per i suoi gol”.

SPORTEVAI | 12-07-2021 10:28