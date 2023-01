22-01-2023 20:01

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La Roma dimentica i problemi e pensa solo a conquistare i tre punti. La squadra di José Mourinho passa sul campo dello Spezia e ora può cominciare anche a dare l’assalto alla zona Champions che renderebbe un successo il campionato della formazione giallorossa.

Roma, tutti pronti a sognare: c’è Dybala

Il caso Zaniolo è stato il più chiacchierato degli ultimi giorni dopo la decisione del giocatore di rifiutare la convocazione. In casa giallorossa se ne parla, ma come se il giocatore facesse già parte del passato. La Roma, dopo la sosta, sembra essere riuscita a cambiare marcia anche perché ha ritrovato il miglior Dybala: “Zaniolo quella palla non l’avrebbe mai passata, avrebbe tentato l’impossibile pur di giocarla da solo. Qua sta la differenza tra un campione come Dybala e un egoista che non ha ancora capito che il calcio è un gioco di squadra”. Per l’argentino arriva anche un piccolo record in giallorosso: in sole 13 partite ha partecipato a 10 gol della Roma con 7 gol e 3 assist.

Roma, i tifosi hanno già scaricato Zaniolo

La decisione di Nicolò Zaniolo di non partire per la trasferta contro lo Spezia ha gettato un’ombra su questo momento della formazione giallorossa. I tifosi hanno sempre sostenuto il giocatore quando è stato al centro di polemiche, ma stavolta sembrano aver deciso di scaricarlo: “Purtroppo il ragazzo sta mostrando poca tenuta caratteriale e poca testa – dice Dani – Ora rischia seriamente di sprecare altri sei mesi e poi andare via”. Mentre c’è chi è ancora più netto: “Non lo voglio più vedere con la nostra maglia”.

Nelle ultime ore sulle tracce del giocatore si sarebbe mosso anche il Milan anche se i tifosi rossoneri sembrano essere molto dubbiosi sulla possibile operazione. E anche i tifosi della Roma preferirebbero una destinazione diversa: “Più che darlo al Milan preferirei farlo stare in pancia fino a fine anno e venderlo poi a luglio per 10 milioni piuttosto che darlo in prestito a quella che è una diretta concorrente”.

Roma a caccia di Ziyech: i tifosi sono già entusiasti

Nelle ultime ore la Roma si sarebbe già mossa per arrivare ad un possibile sostituto di Zaniolo e le attenzioni si sono concentrare su Hakim Ziyech, giocatore del Chelsea reduce da un grande Mondiale con la maglia del Marocco: “Ziyech è esattamente quello che manca per attaccare quei primi 4 posti e per alzare un trofeo anche quest’anno. Sarebbe un colpo pazzesco”. E ancora: “Queste voci confermano che Friedkin hanno seriamente l’intenzione di portarci in altro”. E ancora: “Anche solo l’idea di vedere con la Roma uno come Ziyech ti fa sentire subito di buonumore”.