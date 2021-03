La Roma c'è, ma i tifosi continuano a non dargli tregua

La Roma vince di misura il lunch match casalingo contro il Genoa e trova il secondo successo consecutivo. A decidere la contesa è la bella incornata di Gianluca Mancini al 24’ della prima frazione sul corner messo al centro da Lorenzo Pellegrini. Tre punti importanti che portano l’undici di Fonseca a meno tre dal Milan, ma i tifosi sui social dimostrano ancora una certa insofferenza verso Pellegrini, e non mancano di sottolineare ogni minimo errore del capitano.

Gol di Mancini, quante polemiche

Nella prima frazione, i tifosi della Roma festeggiano non senza un pizzico di polemica il gol del vantaggio di Mancini. La rete riporta infatti alla mente la marcatura annullata da Guida contro il Milan allo stesso difensore giallorosso e puntuali arrivano i messaggi che sottolineano il diverso metro di giudizio: “gol uguale a quello annullato contro il Milan. Impazzisco”, scrive un tifoso. E ancora: “Mancio goleador. Oggi non è fallo perché non è contro il Milan”, “ci fosse stato Guida sarebbe stato fallo”.

Le prime critiche a Pellegrini

La gara prosegue senza grandi sussulti fino al riposo. L’unico spunto, a pochi minuti dall’intervallo, lo regala una punizione da posizione interessante calciata non benissimo da Lorenzo Pellegrini. L’errore non passa inosservato sui social e in tanti si chiedono “ma perché le batte lui?”, “ancora Pellegrini a battere le punizioni, bastaaaaa”. E chi regala un sorriso con un divertente, ma severo paragone: “mi spezza il cuore Lorenzo Pellegrini che da anni prende la rincorsa sulle punizioni come fosse Cristiano Ronaldo, ma le tira come fosse Orietta Berti”.

Al capitano non si perdona nulla

A metà ripresa, Borja Mayoral trova il raddoppio, ma il gol viene annullato per fuorigioco dubbio di Pedro. I tifosi non ci stanno e gridano ai favoritismi contro la Roma: “gol regolare di Borja Mayoral annullato per fuorigioco inesistente di Pedro. Poi però non si può dire che gli arbitri fanno di tutto per mandare il Milan in Champions League”.

Si torna poi a criticare Pellegrini, che sembra aver ormai vestito i panni di miglior bersaglio dei tifosi giallorossi. Il capitano ci mette del suo sbagliando qualche giocata di troppo, ma i commenti sono ingiuriosi: “quando lo caccerete Pellegrini, quando?!!??!”, “Mamma mia Pellegrini, ci mette pure impegno ma non c’è proprio più! Luce spenta nel buio pesto. Neanche una cosa decente”, “Ma fare cambio Strootman con Pellegrini? Almeno abbiamo grinta e leadership”.

Finale di sofferenza

Nel recupero, il Genoa prova ad alzare i ritmi e i tifosi giallorossi vivono con il fiato sospeso gli ultimi minuti di gioco: “Bisogna sempre soffrire”, “5 minuti di recupero e l’unica cosa di cui ho paura è Fazio”, “Che ansia”, “Che sofferenza mamma mia sto strippando”. Ma la Roma regge e sui social si può esultare: “Prendi e porta a casa bene così”, “Bella partita di sostanza e senza rischi. Ottima gestione e 3 punti gagliardi! Oggi bisogna dire bravi a tutti!”.

SPORTEVAI | 07-03-2021 14:44