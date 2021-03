Serie A: Mancini spinge la Roma al quarto posto, Genoa ko

Preziosa vittoria della Roma nell’anticipo delle 12.30 della 26esima giornata di Serie A. La squadra di Fonseca ha piegato di misura per 1-0 il Genoa all’Olimpico: l’unica rete del match è firmata di testa da Mancini al 24′ del primo tempo. Grazie a questo risultato, i giallorossi salgono al quarto posto a quota 50 punti, a -9 dall‘Inter capolista, mentre i rossoblu restano tredicesimi a 27.

LA GARA

Poche occasioni nel primo tempo, la Roma sfrutta cinicamente la prima di queste: al 24′ Mancini sugli sviluppi di un corner di Pellegrini sovrasta Masiello e incorna l’1-0, battendo imparabilmente Marchetti. Poco convincente la reazione del Grifone, i capitolini si avvicinano invece al raddoppio con Pedro nel finale di tempo.

Nella ripresa un insoddisfatto Ballardini inserisce Cassata e Shomurodov per dare la scossa ai suoi, ma sono i capitolini a gestire il posssso e a cercare con più continuità il raddoppio. Al 68′ Villar colpisce il palo a Marchetti battuto, al 74′ Borja Mayoral si vede annullare il 2-0 per fuorigioco precedente di Pedro. I liguri non si arrendono e all’80’ Scamacca ha una grande chance in girata, il suo tiro sfiora il palo della porta di Pau Lopez. E’ l’ultimo vero brivido, i padroni di casa al triplice fischio incamerano i tre punti che permettono di rimanere in zona Champions League, a due lunghezze dalla Juve terza.

