La Roma cambia sponsor tecnico: ufficiale a partire dal 2021/2022

Cambio di Sponsor tecnico per la Roma a partire dalla prossima stagione sportiva 2021/2021. È stato infatti siglato un nuovo accordo con il colosso sportivo di fama internazionale New Balance, già sponsor, tra gli altri, del Liverpool campione d’Europa.

Il lancio della partnership è stato accompagnato da una corsa virtuale lungo le strade della Capitale. L’AS Roma e New Balance hanno infatti annunciato l’inizio della collaborazione attraverso uno speciale gioco in realtà aumentata utilizzabile su Instagram.Tramite un particolare filtro è infatti possibile, per i tifosi giallorossi sparsi in tutto il mondo, partecipare a questa corsa tra le antiche strade di Roma, collezionando i loghi in modo da scoprire il nuovo Brand.

Questo il comunicato della società:

“L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova sponsorship con New Balance, che vedrà il brand sportivo di fama internazionale diventare Club’s Official Kit Supplier a partire dal prossimo campionato.

A cui fanno seguito le parole di Guido Fienga, CEO dell’AS Roma:

“Questo accordo rappresenta una tappa importante per le ambizioni di crescita del Club. New Balance è riconosciuta a livello mondiale come un leader nel proprio settore di riferimento e siamo certi che da questa collaborazione nasceranno nuove opportunità di sviluppo per il nostro brand. Siamo estremamente felici di affidare loro i nostri colori nella realizzazione dei kit giallorossi e non vediamo l’ora di vedere gli atleti dell’AS Roma indossare le nuove divise”.

In merito a questo importantissimo contratto di sponsorizzazione ha parlato orgolioso anche Kenny McCallum, General Manager di New Balance:

“Siamo felici di accogliere l’AS Roma nella famiglia New Balance. Si tratta di qualcosa di più di un club di calcio. I giallorossi hanno uno stile senza eguali in questo sport, avendo dimostrato uno spiccato senso di responsabilità sociale e di comunità. Siamo immensamente orgogliosi di lavorare con il Club, al fine di portare il nostro approccio innovativo nel design dei kit e nello sviluppo del bellissimo mondo del calcio”.

OMNISPORT | 16-02-2021 10:34