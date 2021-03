La Roma contro il rinvio di Juve-Napoli: "Chiediamo spiegazioni"

La Roma ha appena inviato una lettera alla Lega serie A chiedendo chiarimenti sul rinvio della gara di campionato Juventus–Napoli, stando a quanto riportato dall’Ansa.

Le richieste di rinvio devono essere presentate almeno 15 giorni prima della gara. Vi chiediamo di sapere quando è stata formulata la richiesta e soprattutto le motivazioni di interesse sportivo alla base della vostra disposizione.

Nel documento, la società giallorossa si dice pronta a prendere provvedimenti nelle sedi più opportune e chiede il rinvio di Roma-Napoli, perché la decisione di spostare ancora la gara dell’Allianz Stadium, favorirebbe proprio gli azzurri a discapito dei giallorossi:

Confidiamo, dunque, della Vostra comprensione e nell’urgente adozione, da parte vostra, dei più opportuni provvedimenti correttivi. In caso contrario, ci riserviamo ogni azione a tutela della scrivente società e degli Azionisti e dei nostri Tifosi, nelle sedi e giurisdizioni che si renderanno più opportune. In via subordinata, stante la prossimità con la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Shakhtar-Roma, che si terrà il data 18.03.201, formuliamo sin d’ora formale richiesta di posticipazione a data da destinarsi di Roma-Napoli.

Ricordiamo che il Napoli domani giocherà contro il Milan a San Siro, mercoledì ci sarebbe dovuto essere il recupero a Torino contro la Juventus e successivamente per la terza trasferta in settimana la partita proprio contro la Roma di Serie A. Nel frattempo, giovedì, i giallorossi giocheranno in Ucraina per il ritorno contro lo Shakhtar.

Le parole di Fonseca

Già in giornata, Paulo Fonseca, in conferenza stampa aveva esposto tutto il suo disappunto per questo rinvio.

“Quello che so è che preparare tre partite in una settimana è completamente diverso da prepararne due. Preparare la partita col Napoli dopo aver giocato in Ucraina sarà diverso. Per me è difficile capire perché non giochino. Dall’altro lato, se fossi nella posizione di Gattuso magari avrei anche voluto non giocare. È normale”.

Adesso ci potrebbe essere una risposta della Lega di Serie A, nelle prossime ore, con la Roma che attende spiegazioni su questa manovra relativa a Juventus-Napoli.

OMNISPORT | 13-03-2021 21:14