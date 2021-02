La Roma perde Roger Ibanez.

Il centrale brasiliano è stato sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l’infortunio rimediato in Europa League contro il Braga.

Il classe ’98 ex Atalanta ha riportato una lieve lesione muscolare, di primo grado, al flessore della gamba destra. Previsto uno stop di 7-10 giorni per il giocatore, che oltre alla gara contro il Benevento e al ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Porto dovrà quindi saltare anche la gara di campionato contro il Milan in programma domenica 28 febbraio.

Per Paulo Fonseca si aggrava l’emergenza difensiva, visto che sono infortunati anche Chris Smalling e Marash Kumbulla.

OMNISPORT | 20-02-2021 13:33