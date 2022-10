La Roma resta a secco, passa il Napoli: il dato che fa infuriare i tifosi giallorossi

23-10-2022 23:04

Alla fine vince il Napoli, tutto sommato con merito: perché se è giusto fare molta attenzione alla fase difensiva, contro una squadra come quella azzurra, bisognerebbe anche provare a rendersi pericolosi. E questo la Roma non l’ha praticamente mai fatto, se si fa eccezione per qualche accelerazione di Zaniolo che non ha comunque creato problemi. Vero che l’assenza di Dybala è condizionante, da questo punto di vista, ma anche vero che sacrificare completamente Pellegrini in marcatura su Lobotka, alla lunga, ha avuto effetto controproducente.

Roma, nessun tiro in porta: Mou nel mirino

Perché la Roma non ha praticamente mai tirato in porta, mentre il Napoli ha stuzzicato Rui Patricio in almeno tre occasioni, oltre al capolavoro di Osimhen che ha consolidato il primato partenopeo in classifica. Nemmeno i cambi hanno sortito effetto: El Shaarawy forse è entrato troppo tardi, impalpabili Belotti e Shomurodov, Zaniolo troppo solo. Ed inevitabilmente, la tifoseria giallorossa non ha apprezzato l’atteggiamento della Roma visto in campo: sotto accusa c’è proprio il tecnico portoghese, ed il suo difensivismo “oltranzista”.

Roma, i tifosi non ci stanno

Spettacularis infatti si chiede: “Senza Dybala non abbiamo un attacco , ma che è successo?”. Mentre Roland è netto: “La pazienza è finita: Mourinho via da Roma“. Iron Man invece la vede diversamente: “Se non tiriamo in porta e i nostri attaccanti non sanno segnare quindi è colpa di Mourinho? Come mai se posso chiedere”. Skelevra non ha pietà: “Siamo l’anticalcio. Non si può non fare 1 tiro in porta in 95 minuti di gioco”. E Depressed aggiunge: “Indegni. Senza Paulo niente”.

Il web giallorosso contro Mourinho

Anche Andrea ne ha abbastanza: “Dai continuate ad esaltare il mitico Mou e sta banda di seghe”. E Lucio: “95 minuti 0 tiri in porta..Mourinho vattene!”. Arkay invece si chiede: “Quando avremo un attaccante?”. Anche Gianluca ha lo stesso focus: “Zero tiri in porta di cosa vogliamo parlare?”. Anche Mauro non ci sta: “Partita vergognosa da squadra di terza categoria! Solo lancioni!”. Adriano è malinconico: “Come l anno scorso… poi ad aprile stai fori da tutto… un film già visto”. Foonambolo mette il dito nella piaga: “90 minuti a cercare di non prenderle e basta.. E alla fine le avemo prese comunque.. Tanto valeva cercare di giocarsela“.

Roma, tutta la delusione dei tifosi

Wiz aggiunge: “José Mourinho, sei innamorato di Cristante? un giocatore debole gioca 90 minuti? è terribile! non merita nemmeno di stare in panchina”. Mentre As Roma mette sotto accusa la gestione della gara: “Gran peccato!!! Mourinho l’aveva preparata benino ma poi come sempre non riesce mai a cambiare nel momento giusto. È mai possibile fare i cambi 80esimo? Mettere Matic perché se sei sotto? Loro mettono Gaetano noi Bove non possiamo. Allenatore rimasto agli anni 2000″. E Borja fa una riflessione amara: “Una squadra che aspira a champions non dà un passaggio da due metri, non si può sempre fare il schifo 5 2 3. La squadra con la palla e in attacco è a metà classifica”.

