Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il Napoli vince ancora. La squadra di Luciano Spalletti soffre ma riesce ad espugnare il campo della Roma al termine di una gara non sempre bellissima ma che è stata combattuta con grande coraggio da entrambe le squadre. A fare la differenza alla fine ci ha pensato un gol di Victor Osimhen che lancia il Napoli al primo posto e fa esultare i tifosi partenopei.

Roma-Napoli: tutti pazzi di Victor Osimhen

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen firma la sua “vendetta”. Nel corso del suo infortunio si è detto tanto sul suo conto, con tanti esperti che consigliavano di tenerlo in panchina per fare spazio a Raspadori e Simeone. Invece Spalletti lo manda in campo alla prima occasione utile e lui lo ripaga con il gol vittoria: “Di lui hanno detto tutto – scrive Mirko – che è scarso tecnicamente, che non ha i fondamentali e che segna poco. Invece bisogna vedere la gara di oggi per capire quanto è decisivo”.

Sono tanti i tifosi del Napoli che esaltano l’attaccante nigeriano: “Ha segnato un gol da attaccante vero”, scrive Achille. E ancora: “Per qualcuno era addirittura diventato un problema. Ora che anche lui ingrana chi lo ferma più il Napoli”.

Napoli: sui social la protesta contro l’arbitro

L’arbitro Irrati nel primo tempo fischia un calcio di rigore per un contatto tra Rui Patricio e Ndombele. Il Var lo richiama all’onfield rewiev e il direttore di gara cambia idea. Una scelta che manda su tutte le furie i tifosi azzurri: “Anche ieri era successa la stessa cosa – dice Pierre – ma ovviamente hanno preso due decisioni diverse”. Anche Gaetano fa notare che l’Inter a Firenze ha beneficiato di un rigore per un contatto simile: “Ieri era rigore per l’Inter mentre oggi non è rigore e a quanto pare nemmeno calcio d’angolo”.

La discussione accende gli animi sui social: “Finché sugli stessi episodi ci saranno decisioni diverse questo campionato somiglierà sempre più ad un circo”, fa notare Linù. Anche Alberto critica la decisione di richiamare l’arbitro al Var: “Ci hanno sempre detto che in situazioni del genere rimane la decisione del campo, assurdo richiamarlo al Var visto che non mi sembra che si tratti di un chiaro errore”.