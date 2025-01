La SPAL non molla mai, bene il Perugia, domani tocca a Milan Futuro e Juve U23

Dai risultati degli anticipi fino al duello Padova-Vicenza nel girone A, passando per il terzetto di testa del gruppo B e inseguitrici del Benevento

Entra nel vivo la 22esima giornata del campionato di Serie C, la terza del girone di ritorno, aperta dalle vittorie di SPAL e Perugia. Riflettori puntati su Padova, Virtus Entella e Benevento, senza dimenticare big del calibro di Vicenza, Ternana, Pescara ed Avellino, accompagnate dalle ambiziose Catania e Trapani. Occhio alle sorprese Audace Cerignola e Monopoli, che continuano ad insidiare il primato della Strega nel girone C. Entriamo nel dettaglio del programma completo, con gli orari di tutte le partite del weekend di Lega Pro.

La SPAL non molla e condanna Gorgone all’esonero

Gara a due facce a Lucca, ma a spuntarla è la SPAL di Andrea Dossena, che resta pienamente in corsa per l’obiettivo minimo della salvezza, senza dimenticare la griglia playoff. I problemi societari, però, impongono ai ferraresi di guardare una partita alla volta, senza dimenticare le tante problematiche registrate nel girone d’andata. Flop Lucchese, con il tempo a disposizione di mister Gorgone che sembra definitivamente scaduto, come confermato da La Nazione.

Primo tempo di marca biancazzurra, con la doppietta di Mirko Antenucci che consente agli ospiti di portarsi sul doppio vantaggio. L’intervallo cambia volto ai toscani, che trovano subito la rete con Quirini e pareggiano i conti con Simone Magnaghi. Neanche il tempo di esultare che la SPAL è di nuovo avanti: al 71′ è Ludovico D’Orazio a centrare il bersaglio grosso e a regalare tre punti di vitale importanza all’undici di Dossena.

Pari tra Altamura e Sorrento, vince il Perugia

Al Perugia basta un rigore di Lisi per avere la meglio sul neopromosso Carpi, mentre il Team Altamura continua a faticare nel rinnovato “Tonino D’Angelo”: pugliesi ancora a secco di vittorie nell’impianto sportivo di casa, dopo aver giocato un intero girone sul neutro del “San Nicola” di Bari. Finisce in parità contro il Sorrento di Enrico Barilari, che intanto ha salutato un pilastro come De Francesco, diretto alla Feralpisalò, e ha accolto Antonio Matera e Luigi Carrillo, prelevati rispettivamente da Taranto e Foggia.

Girone A, il programma completo della 22a giornata

Nel girone A, riflettori puntati su una domenica di calcio che vedrà protagoniste Padova e Vicenza, contro Albinoleffe e Arzignano Valchiampo, mentre la Feralpisalò ospiterà una Pro Patria in cerca di punti salvezza. Scontro salvezza tra Clodiense e Pergolettese, con in palio punti importantissimi per la corsa per non retrocedere.

Ecco tutte le partite della 22a giornata del girone A di Lega Pro:

Renate-Alcione Milano (sabato ore 17.30)

Vicenza-Albinoleffe (Domenica ore 15)

Padova-Arzignano V. (Domenica ore 15)

Feralpisalò-Pro Patria (Domenica ore 17.30)

Clodiense-Pergolettese (Domenica ore 17.30)

Girone B, il programma completo della 22a giornata

Dopo il successo esterno della SPAL, ai danni della malcapitata Lucchese, è atteso l’immediato riscatto del Pescara di Silvio Baldini, impegnato all’Adriatico contro l’ambizioso Rimini. Virtus Entella e Ternana non hanno nessuna intenzione di fermarsi, il Delfino è avvisato. Grande curiosità accompagna il Milan Futuro di Bonera, che nel lunch match delle 12.30 se la vedrà con la Torres, in grande spolvero nell’ultimo periodo.

Qui di seguito tutte le partite in programma nel girone B di Lega Pro:

Lucchese-SPAL 2-3 (giocata ieri)

Perugia-Carpi 1-0 (giocata ieri)

Pescara-Rimini (Sabato ore 17.30)

Ternana-Gubbio (Sabato ore 17.30)

Sestri Levante-Pontedera (Sabato ore 17.30)

Milan Futuro-Torres (Domenica ore 12.30)

Campobasso-Pianese (Domenica ore 15)

Ascoli-V. Entella (Domenica ore 15)

Vis Pesaro-Legnago Salus (Domenica ore 17.30)

Arezzo-Pineto (Domenica ore 17.30)

Girone C, il programma completo della 22a giornata

Riflettori puntati sulla Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, ospite di un Catania ferito dal ko di Benevento. Bianconeri che vivono uno straordinario momento di forma dopo le difficoltà riscontrate nei primi due terzi del girone d’andata sotto la gestione Montero. Big match al “Provinciale” fra Trapani e Crotone, mentre spaventa l’allerta meteo a Potenza, dove è prevista meteo in occasione del confronto tra i Leoni lucani e la capolista Benevento.

Lunedì di “gala” nel girone C, con Audace Cerignola-Avellino e Monopoli-Foggia pronte a prendersi la scena, senza dimenticare il derby tutto campano tra Cavese e Giugliano, in programma al “Lamberti” alle ore 20.30.

Ecco il programma completo nel girone C di Serie C:

T. Altamura-Sorrento 1-1 (giocata ieri)

Casertana-Picerno (Sabato ore 17.30)

Catania-Juventus Next Gen (Domenica ore 15)

Trapani-Crotone (Domenica ore 15)

Latina-Turris (Domenica ore 17.30)

Potenza-Benevento (Domenica ore 19.30)

Cavese-Giugliano (Lunedì ore 20.30)

A. Cerignola-Avellino (Lunedì ore 20.30)

Monopoli-Foggia (Lunedì ore 20.30)