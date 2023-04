La Ternana esulta in rimonta: 2-1 al Pisa

Serie B - Nel posticipo della trentatreesima giornata, le Fere ribaltano l'iniziale vantaggio toscano di Moreo con l'uno-duo mortifero nella ripresa firmato Favilli-Falletti

16-04-2023 18:28

Il Pisa non riesce ad approfittare della situazione a rilento delle dirette contendenti in zona playoff e finisce sconfitto in rimonta contro la Ternana di Cristiano Lucarelli al “Libero Liberati di Terni. Toscani in vantaggio già al 6′: cross basso di Beruatto e clamoroso esterno destro in fondo al sacco di Moreo.

Dopodiché, le Fere crescono d’intensità sino a imporre un un0-due mortifero alla formazione di Luca D’Angelo (200 panchine in carriera) targato Favilli-Falletti nel cuore del secondo tempo, tra il 72′ e il 75′. Nerazzurri ottavi a 46 punti, occupanti l’ultima postazione disponibile per accedere ai playoff. Rossoverdi umbri che, invece, si portano a -3.