Lapadula non si ferma più: il Benevento beffa il Pisa

17-05-2022 22:36

Gianluca Lapadula è ufficialmente tornato. E il Benevento torna a sognare la Serie A. Un gol nel finale dell’attaccante italo-peruviano ha deciso l’andata della prima semifinale dei playoff di Serie B, vinta 1-0 dai giallorossi sul Pisa al “Vigorito”.

Per Lapadula si tratta del terzo gol consecutivo dopo quello alla Spal nell’ultima della regular season e dopo quello all’Ascoli che ha deciso il turno preliminare dei playoff.

Dopo un girone di ritorno vissuto ai margini, retaggio della rottura con il club prima di Natale alla quale non è tuttavia seguita la cessione durante il mercato di gennaio, Lapadula è tornato pienamente a disposizione di Caserta nello scorcio finale della stagione e promette di essere un fattore nel mini-torneo che decreterà la terza promossa in A dopo Lecce e Cremonese.

Il gol di Lapadula all’85’ è stato originato da uno svarione in area di Beruatto e ha deciso una partita con poche occasioni, che il Pisa era riuscito a incanalare sui binari preferiti dopo aver impostato una gara di attesa a causa anche della forte emergenza in difesa, acuitasi dopo l’infortunio di De Vitis a gara in corso.

Gara con pochi squilli, quindi, eccetto un paio di velleitari tentativi dell’ex Puscas per il Pisa e un gol annullato per fuorigioco a Barba per fuorigioco. Nella ripresa il Benevento ha spinto di più, senza però creare pericoli fino al gol, venendo anzi graziato in avvio da un clamoroso liscio di Puscas in piena area, su invito dello stesso Beruatto.

Gara di ritorno sabato 21 all'”Arena Garibaldi-Anconentani”: al Pisa basterà una vittoria con qualunque risultato per approdare in finale.

