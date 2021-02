L'Assoagenti contro Francesco Totti: la difesa dell'ex capitano della Roma

Il post-carriera non sta ancora riservando a Francesco Totti le soddisfazioni che la bandiera della Roma si è preso con il numero 10 sulle spalle, ma quantomeno dopo il breve e poco felice esperienza come dirigente del club giallorosso, il campione del mondo 2006 ha scelto la propria strada, quella di rappresentante di giocatori attraverso l’agenzia di scouting fondata dallo stesso ex fantasista, la CT10 Management.

Guai, però, a parlare di agente o procuratore in senso stretto, perché proprio la nuova carriera di Totti ha scatenato le reazioni dell’Assoagenti, che ha addirittura presentato un esposto in Federcalcio sull’argomento, mentre non è stato confermate le voci su un fascicolo aperto dalla Procura.

Intanto Francesco Totti ha preso parola sul tema, rispondendo alle accuse attraverso una nota pubblicata su ‘Tuttomercatoweb’:



“Con riferimento ad una serie di articoli pubblicati da molti organi di stampa ed alla notizia, allo stato priva di riscontro, dell’apertura di un’indagine nei miei confronti e di un esposto di un’associazione di agenti che mi attribuisce di aver svolto attività di agente, ribadisco come già precisato il 18 agosto 2020 che non esercito l’attività di agente sportivo, ma svolgo esclusivamente l‘ attività di scouting in conformità a tutte le disposizioni previste dalla legge, nonché dai regolamenti FIGC e CONI. Diffido chiunque dal persistere in strumentalizzazioni contenenti approssimazioni e imprecisioni riguardo la mia attività, riservandomi ogni iniziativa”.

Secondo quanto riportato da pagineromaniste, sarebbero in corso le indagini da parte della commissione agenti, che dovrà stabilire di quale natura sia il lavoro svolto da Totti all’interno della sua CT10 Management. L’agenzia di scouting è stata legalmente affidata dall’ex capitano della Roma a Giovanni DeMontis, un agente con regolare titolo per operare sul mercato.



OMNISPORT | 11-02-2021 19:08