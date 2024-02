Lazio-Bayern, moviola: il rigore con rosso che ha fatto infuriare i tedeschi

La prova dell’arbitro Letexier nell’andata degli ottavi di Champions all’Olimpico analizzata ai raggi X dall’esperto di Amazon Prime Calvarese

15-02-2024 08:14

Esperto arbitro da oltre 150 presenze in Ligue 1, Letexier – scelto dall’Uefa per l’andata degli ottavi di Champions tra Lazio e Bayern Monaco, aveva già diretto quest’anno tre partite di Champions League (Real Madrid-Napoli, Atletico Madrid-Feyenoord e Inter Salisburgo) e una di Europa League (Slavia Praga-Roma). Il fischietto francese è stato anche il direttore di gara della Supercoppa Europea di quest’anno disputata ad agosto da Manchester City e Siviglia e vinta ai rigori dagli inglesi ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Letexier con le italiane

Quella di ieri è stata la prima volta di Letexier sia con Lazio che con Bayern.Il bilancio di Letexier con le squadre italiane è equilibrato: sette partite arbitrate di cui tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Il francese ha arbitrato in un’occasione anche la Nazionale nel match di qualificazione agli Europei contro la Macedonia, disputato lo scorso 9 settembre e terminato 1-1 con le reti di Immobile e Bardhi.

Letexier ha ammonito un giocatore e ne ha espulso un altro

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Frappart IV ufficiale, Jerome al Var e Delajode all’Avar l’arbitro ha ammonito al 67` Kimmich (B) ed ha espulso Upamecano (B). Recupero: 5` st

Lazio-Bayern, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Ruota tutto attorno all’episodio che ha deciso la gara. Al 68’ Isaksen recupera una palla in area dopo uno slalom di Immobile e calciando viene steso da Upamecano. Il difensore prende la caviglia dell’esterno laziale con piede a martello. Per l’arbitro c’è rosso e rigore, con veementi proteste dei tedeschi che portano al giallo di Kimmich.

Per Calvarese giusto il penalty per i biancocelesti

Negli spogliatoi si è molto lamentato il tecnico del Bayern Tuchel (“rigore strano”) ma per l’esperto di Amazon Prime, Giampaolo Calvarese, il penalty che ha deciso Lazio-Bayern c’era: “Nessun dubbio sul rigore e sul rosso, tacchetti sulla caviglia di Isaksen che si piega”.