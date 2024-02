Lazio, Lotito show su Prime: "Se loro stanno così è più facile". Ma Sarri e Immobile chiudono col rimpianto

Simpatico siparietto del presidente biancoceleste, che a Klose si confessa fiducioso per la gara di Monaco di Baviera. Più prudente il tecnico degli Aquilotti comunque soddisfatto dalla prestazione dei suoi.

15-02-2024 00:30

Qualcuno l’aveva etichettata addirittura come un’intrusa negli ottavi di finale di Champions. Ma la Lazio ha dimostrato di esserci a pieno titolo, tant’è che ha portato a casa il primo round contro il Bayern Monaco. A decidere il match è un calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile in un’azione che è costata l’espulsione di Upamecano. Delude il Gigante Bavarese, alle prese con numerosi problemi. Ma tanti meriti ai biancocelesti e a un Maurizio Sarri che ha preparato bene la sfida.

Per Sarri è un’opportunità mancata

Maurizio Sarri non riesce a gioire appieno del successo nel quale vede un’opportunità mancata e a Prime spiega: “Vittoria di sofferenza, abbiamo battuto una delle squadre più grandi d’Europa ma con rammarico perché il risultato poteva essere più largo. Il segreto? La compattezza ma anche lo spirito della squadra: ci siamo mossi come fossimo un cervello solo. Negli ultimi 20 minuti potevamo cercare il raddoppio invece di gestire la vittoria. Abbassare la linea della pressione è stata una scelta nostra, date le doti del Bayern. Consigli a Tuchel? Ha vinto più di me, sa cosa deve fare e ha giocatori impressionanti“.

Immobile chiude felice ma col rimpianto

Ciro Immobile è il match winner. Il bomber biancoceleste ha parlato così a fine gara, sempre a Prime: “Abbiamo lavorato per preparare questa partita per dire la nostra. Sapevo che la squadra avrebbe messo tutto in campo. Volevamo regalare una bella serata alla nostra gente e ci siamo riusciti. Rimpianti? Sì, qualche occasione che potevamo sfruttare per la gara di ritorno ma va bene così. Giocare queste partite è una soddisfazione professionale. Dobbiamo portare questo entusiasmo pure in campionato. Toni e Klose a bordocampo? Era la serata dei bomber, mi ha fatto piacere vederli“.

Lotito show su Prime: “Se giochiamo così…”

Immancabile cappello e sorriso smagliante per Claudio Lotito che si affaccia sul palco a bordocampo di Amazon Prime per salutare Miroslav Klose, non curandosi minimamente e dando le spalle alle telecamere. Tra complimenti generali e visibile soddisfazione, una frase sussurrata all’orecchio dell’ex attaccante tedesco: “Se loro stanno così possiamo farcela… è più facile“. Siparietto simpatico, infine, tra Julio Cesar e lo stesso Miro Klose col portiere ex Inter che ha bonariamente inveito contro il tedesco: “Non lo saluto perché mi ha segnato nel 7-1 al Mondiale tra Brasile e Germania, ancora mi fa male. No, però, siamo amici…“.

I dubbi di Tuchel che non teme l’esonero

Thomas Tuchel è parecchio deluso al termine della sfida dell’Olimpico: “Nel secondo tempo abbiamo perso brillantezza e concentrazione. Abbiamo fatto di tutto per perdere questa partita che era nelle nostre mani, non so spiegarmi perché. Sembrava ci fosse rassegnazione nella squadra. Ci sono stati errori individuali. Se temo per il futuro? No“. Insomma, quasi una resa da parte del tecnico tedesco sul quale da settimane si rincorrono le voci di un possibile esonero.