Lazio, c’è anche il figlio di un ministro nelle giovanili: chi è il baby bomber figlio d'arte

La Lazio ingaggia Gabriele Fitto, il cui papà è il ministro per gli Affari europei. Anche i figli di Mussolini e Renzi hanno scelto il calcio

14-07-2023 12:30

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Mentre Sarri aspetta importanti colpi di mercato soprattutto per rimpiazzare Milinkovic-Savic, la Lazio guarda al futuro. E rinforza il settore giovanile con il figlio secondogenito di un ministro: Gabriele Fitto. Proprio così: il quindicenne, talentino del calcio italiano, ha come papà il ministro per gli Affari europei e Pnrr Raffaele Fitto. La conferma del trasferimento sulle sponde biancocelesti del Tevere è arrivata dall’ormai suo vecchio club, il Melendugno Calcio.

Professione attaccante: chi è Gabriele Fitto

Sulle tracce del giovanissimo calciatore leccese erano piombati tutti i principali club italiani. Dal Milan alla Fiorentina, passando anche per le ‘squadre di casa’, ovvero Bari e Lecce. A spuntarla è stata la Lazio del vulcanico patron Claudio Lotito. Cresciuto sui campetti del Giardini di Atena, è approdato poi allo Sporting Club, prima dell’avventura col Toma Maglie, cui ha fatto seguito quella con la Goleador Melendugno.

L’ultima – ottima – stagione gli ha regalato visibilità e apprezzamenti, tanto da approdare nella capitale. Rispetto al padre che da giovane giocava come “10”, Gabriele Fitto fa l’attaccante centrale: forte fisicamente, dotato di buona potenza nella progressione e nel tiro.

Nelle giovanili Lazio c’è anche il figlio di Alessandra Mussolini

Gabriele Fitto è in buona compagnia. Non è l’unico calciatore figlio di un politico tra le fila della Lazio: nel settore giovanile biancoceleste, infatti, milita anche Romano Floriani Mussolini, terzogenito di Alessandra Mussolini e pronipote di Benito Mussolini. Il cognome è di quelli ingombranti, ma Romano, terzino destro classe 2003, pensa solo al campo. Dopo aver svolto la trafila nella Primavera delle aquile, per lui potrebbe essere arrivato il momento di mettersi alla prova con un’esperienza tra i grandi. Si parla – tra le polemiche – di un possibile trasferimento in prestito alla FeralpiSalò, neopromossa in Serie B.

Anche il figlio di Matteo Renzi sogna di imporsi ad alti livelli

Non solo Fitto e Floriani Mussolini, anche il figlio di Matteo Renzi punta ad affermarsi come calciatore. Attaccante di 22 anni, Francesco Renzi ha militato nel settore giovanile dell’Udinese, prima di iniziare il suo viaggio tra Serie C e Serie D. Nell’ultima stagione il figlio dell’ex premier, oggi leader di Italia Viva, ha segnato quattro gol in 28 presenze con la maglia del Prato. Forse, per la grande ribalta, è ormai tardi. Ma Francesco non demorde: vuole dimostrare a tutti di saperci fare col pallone.