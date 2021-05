Lazio, il presidente Lotito costretto a blindare Simone Inzaghi

Con il suo stile, elegante ma deciso, Simone Inzaghi ha ottenuto quanto sembrava ormai un annuncio di separazione, anche tra quella Lazio che ha segnato prima la sua carriera da giocatore e, poi, il suo lancio definitivo in panchina. Dopo circa un’ora di confronto con il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, nel pomeriggio di mercoledì a poche ore dalla finale di Europa League vinta dal Villarreal, le parti così distanti fino all’appello televisivo del tecnico si sono confrontate per poi cenare insieme a Formello.

La cena tra Lotito e Inzaghi per il rinnovo

I 16 mesi di attesa per Inzaghi sono evaporati in questa giornata di grandi manovre, nel corso della quale lo strappo definitivo tra Antonio Conte e l’Inter ha giocato il suo ruolo anche nel definire i piani della Lazio e ha indotto Lotito a chiudere quel sospeso con l’allenatore per trattenerlo a Roma e mettere a tacere le indiscrezioni che lo avrebbero voluto pronto ad intraprendere un percorso ambizioso, inedito per chi – come lui – aveva fatto anche una scelta di vita oltre che professionale.

Nella Capitale, Inzaghi vive con i suoi due figli e la moglie, Gaia Lucariello, e qui ha sempre vissuto anche in precedenza per rimanere accanto a suo figlio Tommaso, il primogenito avuto dalla conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi.

Inzaghi-Lazio, la svolta per il rinnovo

Così per Inzaghi, l’uomo dell’appello dopo una stagione tormentata come quella che si è appena chiusa tra Covid-19 e la stretta finanziaria che affligge i club anche di prima fascia, si sta preparando un contratto che vorrebbe trattenere Inzaghi alla Lazio fino al 2024 con un progetto tecnico adeguato alle ambizioni della società. Sempre che, in questo valzer delle panchine appena iniziato, non si palesi l’ennesimo colpo di scena di questo maggio.

VIRGILIO SPORT | 27-05-2021 08:49