18-02-2022 18:28

La Lazio, salvo sorprese, dovrà fare a meno del capocannoniere della Serie A Ciro Immobile a Udine. L’attaccante biancoceleste è ancora influenzato e non partirà per il match in trasferta.

Non solo, dopo aver saltato la gara d’andata in Europa League contro il Porto, Immobile rischia anche di non poter disputare il match di ritorno in programma giovedì prossimo allo stadio Olimpico.

OMNISPORT