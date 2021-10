Lazio, Immobile sul record di gol: "Raggiungere Piola è emozionante"

30-10-2021 20:50

Ciro Immobile da oggi è il miglior marcatore della storia della Lazio. Grazie al gol realizzato oggi pomeriggio contro l’Atalanta, Ciro aggancia la leggenda biancoceleste Silvio Piola a quota 159 con la maglia biancoceleste. Numeri pazzeschi per Immobile, alla Lazio dal 2016.

Tramite il social network Instagram, Immobile ha voluto così commentare questo storico traguardo:

“Grazie a tutte le persone che hanno contribuito e soprattutto mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. Raggiungere una leggenda come Piola è emozionante e stimolante per il futuro. Orgoglioso di far parte della storia di questa gloriosa società. Peccato per il risultato, ma da capitano sono orgoglioso della mia squadra. Bravi ragazzi“.

