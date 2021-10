Pari teso tra Atalanta e Lazio: Reina colpito da una monetina

30-10-2021 17:00

Spettacolare pareggio a Bergamo nel primo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. L’Atalanta e la Lazio impattano per 2-2 al termine di una partita al cardiopalma: i biancocelesti, avanti due volte con Pedro e Immobile, vengono riacciuffati da Zapata e De Roon allo scadere di entrambi i tempi.

Grandi polemiche nel finale, quando Reina viene colpito in testa da una monetina dagli spalti, poco prima di subire la rete del pareggio.

Dopo questo risultato, l’Atalanta resta quinta a 19 punti, la Lazio è sesta ad una lunghezza.

Serie A, Atalanta-Lazio: botta e risposta tra Pedro e Zapata

Primo tempo equilibrato e molto tattico, con l’Atalanta più propositiva ma poco precisa in avanti. Al 19′ gli ospiti passano grazie a Pedro , che ribadisce in rete la respinta di Musso sul tiro precedente di Immobile. La squadra di Sarri resiste inizialmente alla reazione della Dea, ma al 45′ arriva il pareggio orobico dopo una lunga pressione della squadra di Gasperini: Zapata di forza vince il duello con Marusic, entra in area e in diagonale batte Reina.

Serie A, Atalanta-Lazio: Immobile porta avanti i biancocelesti, De Roon fa 2-2

La partita procede equilibrata anche nella ripresa, al 55′ Musso di piede è decisivo su Immobile, un minuto dopo Zappacosta con un tiro a giro fa venire i brividi a Reina. Gasperini si gioca le carte Muriel e Malinovskyi, mentre Sarri dà spazio a Basic, dentro per Luis Alberto. Al 74′ un erroraccio di De Roon innesca il raddoppio della Lazio: in contropiede Pedro serve Basic che pesca Immobile, letale contro Musso.

Nel finale Atalanta all’arma bianca alla ricerca del pareggio: la squadra di Gasperini sbatte però sulla difesa dei capitolini, che in contropiede sono pericolosi. All’84’ Immobile si avvicina al tris ma trova pronto Musso. L’assedio allo scadere porta i suoi frutti al 94′: De Roon si riscatta per l’errore precedente e con una splendida conclusione in controbalzo realizza la rete del definitivo 2-2.

Serie A, Atalanta-Lazio: Reina colpito da una monetina

Grandi polemiche al triplice fischio: prima del gol del pareggio degli orobici, Reina viene colpito in testa da una monetina lanciata dagli spalti, ma rimane in campo subendo poi il pareggio al 94′.

OMNISPORT