Lazio, incidente per Ciro Immobile nelle strade di Roma: paura per l’attaccante e la famiglia

Attimi di paura per Cirro Immobile che stamattina è stato coinvolto in un incidente d’auto nelle vie di Roma: secondo le prime ricostruzioni l’attaccante della Lazio si sarebbe scontrato con un tram

16-04-2023 09:48

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Attimi di paura per il capitano della Lazio Ciro Immobile. Il giocatore biancoceleste è stato infatti coinvolto in un incidente stradale per le vie di Roma che lo ha portato a scontrarsi con un tram, il numero 19, a pochi chilometri dallo stadio Olimpico.

Immobile, la prima ricostruzione dell’incidente

Ha vissuto attimi di paura Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è rimasto infatti coinvolto in un incidente stradale questa mattina a Roma. Le prime ricostruzioni rivelano che a Ponte Matteotti, il tram numero 19 che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, ha impattato e distrutto la macchina del giocatore della Lazio. Un incidente che ha visto il coinvolgimento di diverse persone ed una di queste è stata anche portata in ospedale.

Immobile: “Il tram è passato con il rosso”

A distanza di pochi minuti sono arrivate anche le prime parole di Ciro Immobile dopo l’accaduto. Nei video diffusi in rete si vede il centravanti della Lazio provare a raccontare quello che è successo: “Il tram è passato con il semaforo rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po’ male il braccio”. L’attaccante biancoceleste sembra non aver riportato ferite ma nei momenti successivi all’incidente sembra visibilmente scosso come è giusto che sia, e le immagini della sua autovettura sono davvero spaventose.

Incidente Immobile, la preoccupazione anche sui social

La notizia dell’incidente di Ciro Immobile rimbalza immediatamente anche sui social. I tifosi della Lazio si dicono subito preoccupati per il loro beniamino che in quel momento era in auto insieme alla figlia. “Siamo in una città in cui pare che i tram passino col rosso e cerchino di ammazzare la gente in macchina”, scrive Massimo. E ancora: “Spero solo che nessuno si sia fatto male – si augura Roberto – sia sul tram che in macchina. Un abbraccio a Ciro”.