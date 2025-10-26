Lazio-Juventus, i 5' di follia dell'arbitro Colombo: mancano un rosso a McKennie e un rigore su Conceicao

A inizio secondo tempo l'arbitro della sezione di Como sbaglia tutto e fa infuriare entrambe le squadre: l'esperto Marelli spiazzato dalle decisioni del direttore di gara

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

In cinque minuti l’arbitro Andrea Colombo riesce nella non facile impresa di scontentare tutti. Tra il 55′ e il 60′ del big match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus mancano il secondo giallo e dunque il rosso a McKennie e un rigore solare ai bianconeri per fallo su Conceicao. Inferocite le due panchine; sul web monta la protesta dei tifosi di tutte e due le squadre. Spiazzato l’esperto di Dazn Luca Marelli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lazio-Juventus: Colombo, cosa fai?

Nella parte iniziale del secondo di tempo di Lazio-Juventus, sul risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa maturato grazie al gol di Basic su erroraccio di David, l’arbitro Colombo della sezione di Como ha completamente perso il controllo del match, commettendo due errori gravissimi che hanno fatto infuriare entrambe le squadre.

Già, nell’arco di 5 minuti il direttore di gara non ha estratto la seconda ammonizione ai danni di McKennie e subito dopo non ha assegnato un penalty alla squadra di Tudor che, come si evince dalle immagini, era netto.

Fallo netto di McKennie: niente secondo giallo

Al minuto 54′ McKennie viene ammonito. Un minuto dopo, l’americano rischia grosso per una spinta su Guendouzi che l’arbitro non ritiene neppure fallosa.

L’ex centrocampista di Arsenal e Olympique Marsiglia è incredulo. I calciatori della Lazio protestano a gran voce: chiedono il secondo giallo ai danni dell’americano e, di conseguenza, l’espulsione. Sarri è una furia, si porta le mani sul volto, alza la voce. L’unica sanzione scatta nei confronti del team manager biancoceleste.

Niente rigore su Conceicao: il penalty c’era

Una manciata di minuti dopo è la Juventus a farsi sentire. Conceicao cade in area in seguito a un contatto con Gila, Colombo lascia proseguire l’azione, i padroni di casa ripartono in contropiede e sfiorano il raddoppio con una triplice conclusione.

Il Var non interviene, resta la decisione di campo. Ma le immagini non lasciano spazio a dubbi: Gila ha colpito il figlio d’arte con un pestone.

Marelli spiazzato: il parere dell’esperto

L’ex arbitro Marelli ha commentato in diretta su Dazn le decisioni di Colombo. In merito all’intervento di McKennie su Guendouzi, l’esperto è chiaro: “Il fallo è netto e l’ammonizione automatica. Mancano la punizione, la seconda ammonizione e quindi il rosso”.

Ricordiamo che il Var può intervenire solo in caso di espulsione diretta e non per un secondo giallo. Sul rigore negato all’esterno portoghese della Juventus dice: “C’è step on foot, il piede sinistro di Gila prende quello destro di Conceicao”.