Lazio, le parole di Lotito sul vice Immobile: spunta un'idea

12-01-2023 17:57

Tramite le colonne de ‘Il Messaggero’, il presidente della Lazio Claudio Lotito si è espresso così sul vice Immobile e sullo sblocco dell’indice di liquidità: “Sanabria? Non ne ho mai parlato e comunque non c’è bisogno di nessuna immissione di liquidità. Quelle le ho già fatte nel recente passato. So io come fare adesso, ma senza nessun proclamo. I tifosi devono stare tranquilli, ho già detto che ripartiremo con il botto”.

Nel frattempo, come riporta La Gazzetta dello Sport, Bonazzoli si candida come vice Immobile. Vedremo se Lotito farà un regalo ai tifosi.