Serie A 2023-24, 27a giornata. Lazio-Milan chi gioca e chi non gioca: le statistiche di arbitro e i dati di stagione

29-02-2024 17:28

Lazio-Milan è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di Serie A 2023-24. Si gioca venerdì 1 marzo allo Stadio Olimpico di Roma con inizio alle ore 20.45. La Lazio attualmente è 8° in classifica con 40 punti e il Milan è 3° con 53 punti. La partita come sempre è trasmessa in diretta su Dazn.

Probabili formazioni di Lazio-Milan

Sarri dovrebbe schierare la Lazio con il consueto 4-3-3 con Provedel in porta, linea difensiva con Lazzari – Casale – Romagnoli – Marusic; centrocampo con Guendouzi – Cataldi – Luis Alberto e in attacco Isaksen – Immobile e Felipe Anderson. Pioli invece dovrebbe schierare il Milan con un 4-2-3-1: Maignan in porta; difesa con Florenzi – Thiaw – Gabbia – Hernandez; in mediana Adli e Bennacer; mezzepunte Pulisic – Loftus-Cheek e Leao; punta Giroud.

LAZIO MILAN I. Provedel 94 16 M. Maignan M. Lazzari 29 42 A. Florenzi N. Casale 15 28 M. Thiaw A. Romagnoli 13 46 M. Gabbia A. Marušić 77 19 T. Hernández M. Guendouzi 8 7 Y. Adli D. Cataldi 32 4 I. Bennacer Luis Alberto 10 11 C. Pulišić G. Isaksen 18 8 R. Loftus-Cheek C. Immobile 17 10 Rafael Leão Felipe Anderson 7 9 O. Giroud

Indisponibili di Lazio e Milan

Lazio : Patric, Rovella

: Patric, Rovella Milan: Jovic, Pobega

Arbitro di Lazio-Milan

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti: Meli-Alassio

IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Di Paolo

AVAR: Aureliano

Arbitro Di Bello, statistiche Serie A 2023-24

Partite 9 Cartellini gialli 32 Cartellini rossi 2 Cartellini a partita 3.8 Falli per cartellino (media) 5.5 Falli fischiati 186 Fuorigioco 30 Rigori 5

Lazio-Milan: precedenti, statistiche

Ciro Immobile è ad una lunghezza dalle 250 partecipazioni attive in Serie A, con 200 gol e 49 assist e ha preso parte a sette reti (cinque centri, due passaggi vincenti) nelle ultime quattro sfide all’Olimpico contro il Milan in campionato, andando a segno in ciascuna delle ultime due (vittoria per 3-0 nel 2021, sconfitta per 2-1 nel 2022).

è ad una lunghezza dalle 250 partecipazioni attive in Serie A, con gol e 49 assist e ha preso parte a sette reti (cinque centri, due passaggi vincenti) nelle ultime quattro sfide all’Olimpico contro il Milan in campionato, andando a segno in ciascuna delle ultime due (vittoria per 3-0 nel 2021, sconfitta per 2-1 nel 2022). Con l’assist nell’ultima giornata, Théo Hernández ha eguagliato in 23 presenze lo stesso bottino di partecipazioni registrato nello scorso campionato in 32 gare giocate (quattro gol, tre assist); nelle ultime cinque stagioni (dal 2019/20) è l’ unico difensore dei big-5 campionati europei con almeno 25 gol segnati (26 nello specifico) e almeno 20 assist serviti.

ha eguagliato in 23 presenze lo stesso bottino di partecipazioni registrato nello scorso campionato in 32 gare giocate (quattro gol, tre assist); nelle ultime cinque stagioni (dal 2019/20) è l’ dei big-5 campionati europei con almeno (26 nello specifico) e almeno 20 assist serviti. Dopo non aver partecipato ad alcuna rete nelle prime quattro trasferte all’Olimpico in Serie A, Rafael Leão ha preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime quattro presenze in questo stadio tra le sfide contro Lazio e Roma, andando a segno in questo campionato (Roma-Milan 1-2, 1° settembre 2023).

ha preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime quattro presenze in questo stadio tra le sfide contro Lazio e Roma, andando a segno in questo campionato (Roma-Milan 1-2, 1° settembre 2023). Il Milan ha mancato il successo in tre delle ultime cinque gare in Serie A (2N, 1P), dopo una serie di quattro vittorie di fila in campionato; dopo il pareggio nell’ultimo turno (1-1 vs Atalanta), inoltre, i rossoneri potrebbero impattare due match di fila per la prima volta da maggio scorso – il primo di quei due pareggi fu all’Olimpico vs Roma.

in campionato; dopo il pareggio nell’ultimo turno (1-1 vs Atalanta), inoltre, i rossoneri potrebbero impattare due match di fila per la prima volta da maggio scorso – il primo di quei due pareggi fu all’Olimpico vs Roma. La Lazio ha perso le ultime due sfide contro il Milan in Serie A, senza mai segnare; in passato è già successo sei volte che i biancocelesti perdessero almeno tre gare di fila contro i rossoneri (la più recente tra il 2008 e il 2009), ma mai restando a secco di gol per tre sconfitte di fila nella competizione.

in Serie A, senza mai segnare; in passato è già successo sei volte che i biancocelesti perdessero almeno tre gare di fila contro i rossoneri (la più recente tra il 2008 e il 2009), ma mai restando a secco di gol per tre sconfitte di fila nella competizione. La Lazio ha perso le ultime tre sfide contro squadre nelle prime tre posizion i in classifica ad inizio giornata in Serie A – incluso il ko nella gara di andata contro il Milan – subendo in media 2.3 gol a partita, dopo cinque vittorie di fila in queste sfide, in cui aveva subito solo due gol in totale.

i in classifica ad inizio giornata in Serie A – incluso il ko nella gara di andata contro il Milan – subendo in media 2.3 gol a partita, dopo cinque vittorie di fila in queste sfide, in cui aveva subito solo due gol in totale. La Lazio ha perso tre delle ultime cinque gare in Serie A (2V), le stesse sconfitte incassate nelle precedenti 14 partite in campionato (8V, 3N); reduci dal ko nell’ultima giornata (1-2 vs Fiorentina), in questo torneo i capitolini hanno già subito una volta due sconfitte di fila – nelle prime due giornate, vs Lecce e Genoa ad agosto.

tre delle ultime cinque gare in Serie A (2V), le stesse sconfitte incassate nelle precedenti 14 partite in campionato (8V, 3N); reduci dal ko nell’ultima giornata (1-2 vs Fiorentina), in questo torneo i capitolini hanno già subito una volta due sconfitte di fila – nelle prime due giornate, vs Lecce e Genoa ad agosto. La Lazio ha vinto 4-0 nell’ultima sfida casalinga contro il Milan in Serie A (24 gennaio 2023) e non batte il Diavolo in due gare interne di fila sotto la guida dello stesso tecnico dal periodo tra il 1973 e il 1976 – quattro successi consecutivi all’Olimpico con Tommaso Maestrelli allenatore.

Lazio e Milan non hanno pareggiato nessuna delle ultime 10 sfide in Serie A: tre vittorie dei biancocelesti e sette dei rossoneri nel parziale, che hanno trionfato in quattro degli ultimi cinque incroci – l’ultimo pareggio risale al 25 novembre 2018 , all’Olimpico (1-1), con le squadre guidate rispettivamente da Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso.

nessuna delle ultime 10 sfide in Serie A: tre vittorie dei biancocelesti e sette dei rossoneri nel parziale, che hanno trionfato in quattro degli ultimi cinque incroci – l’ultimo pareggio risale al , all’Olimpico (1-1), con le squadre guidate rispettivamente da Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso. Soltanto l’Inter ha guadagnato più punti (35) e segnato più gol (33) rispetto al Milan nelle partite contro le squadre attualmente nella parte alta della classifica di Serie A – rispettivamente 24 e 23 per i rossoneri, che hanno pareggiato 1-1 l’ultima di queste sfide, contro l’Atalanta.

Lazio-Milan: confronto statistiche Serie A 2023-24

LAZIO MILAN 26 Partite giocate 26 64 Cartellini gialli 55 2 Cartellini rossi TOTALE 6 1 Cartellini rossi diretti 4 1 Cartellino rosso (secondo giallo) 2 189 Dribbling positivi 228 198 Dribbling sbagliati 205 302 Falli fatti TOTALE 293 295 Falli subiti TOTALE 282 44 Fuorigioco 36 32 Gol 50 1 Gol di testa 9 1 Gol direttamente da punizione 0 13 Gol in casa 22 19 Gol in trasferta 28 28 Gol subiti 32 4 Gol subiti da fuori area 7 24 Gol subiti dentro l’area 25 11 Pali-traverse 9 13.108 Passaggi TOTALE 12.943 84,82 Passaggi: % precisione 86,51 51 Possesso palla: percentuale 56 200 Tiri effettuati TOTALE 259 44,5 Tiri: precisione % 52,12

