Lazio-Milan, subito polemiche: Maignan travolge Castellanos, l'arbitro non concede il rigore, caos sul web

Episodio dubbio al 14': incomprensione tra Florenzi e il portiere rossonero che travolge l'attaccante laziale ma sfiora anche il pallone. L'Olimpico non ci sta, il web impazzisce

01-03-2024 21:25

Inizio migliore (si fa per dire) non poteva esserci per Lazio-Milan. Atmosfera calda, Olimpico pieno, punti pesanti in palio; e dopo nemmeno un quarto d’ora, un calcio di rigore richiesto a gran voce dalla formazione capitolina.

Maignan travolge Castellanos: si gioca

Malinteso Florenzi-Maignan, il difensore tocca verso il portiere in uscita bassa che deve andare in scivolata per anticipare Castellanos: il francese sfiora il pallone in maniera evidente, ma sullo slancio travolte l’attaccante della Lazio in maniera netta. Tutto lo stadio chiede il calcio di rigore, Sarri si agita, Immobile non si capacita: Di Bello di Brindisi, però, non è dello stesso avviso e lascia proseguire il gioco. Dello stesso avviso anche Luca Marelli, che in diretta tv su Dazn si esprime chiaramente contro la concessione del calcio di rigore.

Lazio-Milan, subito polemiche

Tra l’altro, sull’azione susseguente, la Lazio butta fuori il pallone per consentire le cure a Castellanos, ma il Milan (per la precisione Theo Hernandez) non restituisce il pallone e il gioco prosegue con il possesso del Milan. E l’Olimpico diventa un catino bollente: i tifosi della Lazio sul web si scatenant. Come Ivan: “Maignan affossa il giocatore della Lazio, rigore per la Lazio non dato… la Lazio butta palla fuori e non gli viene restituito neanche il pallone , fallo da dietro di Florenzi neanche giallo🤣🤣🤣 poi piangono sulla Marotta lueggghheeee”.

Lazio-Milan, web compatto: scandaloso

Anche il giornalista Tancredi Palmeri la vede allo stesso modo: “Mi pare evidente il rigore per Lazio”. Mentre Marino semplicemente si chiede: “Come fa a non essere rigore questo?” Fabio aggiunge: “Con tutti i rigorini e rigori del calcio moderno che si vedono ogni partita in serie a , l’intervento di Maignan che procura danno a Castellanos rigore non dato né da #dibello e dal #var è qualcosa di scandaloso”. Mentre Alessio fa un’altra riflessione: “Comunque è pazzesca l’involuzione che ha avuto un portiere di livello come Maignan Sembra quasi insicuro a volte”.