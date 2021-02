Lazio, Milinkovic spiazza tutti e rivela la sua prossima squadra

Sergej Milinkovic-Savic ha spiazzato tutti, tifosi della Lazio e non solo. Il centrocampista biancoceleste ha rinnovato poco tempo fa il contratto con il club capitolino, fino al 2024. Una prova d’amore per i tifosi, che pensavano di perdere il gioiello del centrocampo già nel 2018, quando il Chelsea si fece avanti con quasi 100 milioni di euro. E invece, dopo quasi tre anni, il “Sergente” è ancora a Roma ed è un leader indiscusso della squadra di Simone Inzaghi.

Dopo l’ultimo prolungamento, in tanti hanno pensato a una possibile lunga permanenza di Milinkovic alla Lazio. Il fuoriclasse serbo però, nonostante non abbia mai nascosto di stare benissimo nella Capitale d’Italia, in un’intervista rilasciata alla tv serba Nova ha rivelato il suo sogno nascosto più grande: “Un giorno mi piacerebbe giocare nel Real Madrid”.

Già in passato, Milinkovic non nascose questo desiderio. Eppure, dopo 6 anni alla Lazio, i tifosi biancocelesti hanno pregustato di vederlo giocare nella propria squadra per tanto tempo, magari anche per tutta la carriera. Un segnale forte c’è stato con il nuovo contratto stipulato dal presidente Claudio Lotito, ma il serbo ha solo 25 anni e dopo il 2024 potrebbe seriamente fare le valigie e salutare la Lazio, con l’obiettivo di prendere un volo senza ritorno per Madrid. I blancos ammirano Milinkovic e sono sulle sue tracce già da qualche anno. Le loro strade potrebbero incrociarsi, per il dispiacere anche di Juventus e Inter.

Infatti, nelle stagioni precedenti, i campioni d’Italia e i nerazzurri si sono fatti avanti per Milinkovic. Lotito, però, non ha intenzione di vendere l’ex Genk a una concorrente della Serie A. Per il presidente biancoceleste, il “Sergente” può anche partire, ma le condizioni sono all’estero e alla giusta cifra.

Nel frattempo, a Milinkovic non resta che pensare alla Lazio. A breve, i capitolini affronteranno il Bayern Monaco, ma il serbo avrebbe preferito un’altra squadra e a questo punto è facile capire quale: “In Champions League ci aspetta un duro lavoro. Dico la verità, volevo giocare a Madrid contro il Real per scambiare le maglie. Detto questo, penso che possiamo fare una grande partita contro il Bayern. Sogno di giocare per il Real Madrid da quando ero bambino. Questo è il mio più grande traguardo della mia carriera e farò di tutto per raggiungerlo”.

OMNISPORT | 06-02-2021 14:39