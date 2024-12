Lazio-Napoli, De Laurentiis difende Conte dalle critiche dopo il “turnover selvaggio”: “E’ stata una lezione di vita”

Undici giocatori diversi rispetto al Napoli di campionato: la scelta del tecnico salentino ha suscitato polemiche e critiche ma in sua difesa arriva il patron azzurro: “Ha fatto benissimo”

Da qui a giugno il Napoli dovrà giocare solo 24 partite. Per una volta i conti sono piuttosto semplici da fare, basta fare riferimento alle gare mancanti in serie A visto che ormai i partenopei hanno solo una competizione tra le mani dopo essere stato eliminato anche dalla Coppa Italia. Una conseguenza della sconfitta contro la Lazio ma anche delle scelte di Antonio Conte.

De Laurentiis si schiera in difesa di Conte

La decisione di Antonio Conte sembra aver lasciato un po’ di perplessità tra i tifosi azzurri ma non nel presidente Aurelio De Laurentiis che nel corso della presentazione del libro di Mimmo Carratelli, ha difeso a spada tratta il suo tecnico: “Sapevamo che cambiando così tanto non sarebbe stato facile, chiaro che se ne avessimo cambiati di meno ci sarebbe stato più equilibrio. Ma Conte ha fatto benissimo a dare spazio a tutti quanto come se fosse un super allenamento. E’ una lezione di vita sportiva che ha saputo dare alla compagine dei nostri calciatori. Condivido la sua decisone. Non importa il risultato. Possiamo permetterci di fare delle sperimentazioni come Conte ha fatto con la Lazio”.

Le parole di Conte dopo la sconfitta

Le critiche alla scelta di formazione per la sfida con la Lazio erano arrivate già dopo il match con Antonio Conte che ha spiegato la sua scelta: “Non abbiamo giocato per perdere. Fossimo usciti lo stesso non avrei avuto neanche questa opportunità per chi ha giocato di meno. Abbiamo fatto una scelta molto ponderata, come avveravamo fatto contro il Palermo. C’è ancora una stagione lunga e non possiamo farci il segno della croce e sperare che nessuno si faccia male. Quando parlo di costruzione e di percorso intendo proprio questo, siamo stati bravi e fortunati e ad avere solo un infortunio muscolare con Mazzocchi. I ragazzi meritavano questa occasione”.

Le critiche per le scelte di Conte

Le spiegazioni di Antonio Conte però non hanno convinto tutti. La sua scelta di formazione per la gara di Coppa Italia contro la Lazio hanno lasciato lo spazio tante discussioni tra i tifosi napoletani e non solo. Qualcuno ha visto nella sua decisione di cambiare tutti gli 11 di partenza come una dichiarazione per mettere in evidenza le differenze come “profondità di rosa” rispetto all’Inter, e quindi come un messaggio anche nei confronti della società. Ma c’è chi ha considerato la scelta del tecnico partenopeo come antisportiva, rispetto a quanto fanno altre squadre che invece provano ad onorare tutti i loro impegni.