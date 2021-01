Lazio-Roma: la moviola di Pistocchi fa infuriare i social

Un derby dominato dalla Lazio. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno dominato la stracittadina vincendo con un netto 3-0 che non lascia spazio a molti commenti. La squadra del presidente Lotito ha giocato meglio dei cugini giallorossi sin dai primi minuti di gioco ma fanno comunque discutere alcune decisioni arbitri di Orsato e del VAR.

La moviola di Pistocchi

Anche il giornalista Maurizio Pistocchi si concentra sulla rete del 2-0 che permette ai biasceresti di consolidare il vantaggio e di dare una gran mazzata alle speranza di reazione della Roma: “Nell’azione del 2-0 di Luis Alberto – scrive il giornalista – tre episodi da analizzare. 1. Spinta con la mano destra di Ibanez su Lazzari, fallo fuori-area. 2. Controllo di mano di Lazzari (punibile) sfuggito a Orsato e al Var Mazzoleni. 3. Fuorigioco geografico di Caicedo (non punibile).

La reazione dei social

Le parole del giornalista scatenano una reazione immediata sul mondo dei social, fa particolarmente discutere la posizione di Caicedo che secondo molti tifosi andava punita con la chiamata dell’offside. “Secondo me il punto 3 è in fuorigioco. Vero che il portiere vede partire la palla ma Caicedo si sposta nella direzione in cui va la palla, la copre per un instante e salta pure per non essere colpito. A mio avviso disturba il portiere. Punibile”.

Anche i tifosi della Juventus protestano per la mancata segnalazione del fuorigioco nell’occasione: “Scusami ma geografico che significa? – domanda Mattia – A Torino è stato annullato un gol identico a Cuadrado nel derby perché qui no?. Non è polemica”, con Pistocchi chiamato alla replica: “Il gol di Cuadrado venne annullato per la posizione di fuorigioco attivo di Bonucci (che ostacolava l’intervento di Ansaldi)”.

I tifosi della Roma però non protestano più di tanto per le decisioni arbitrali: “Mazzoleni è una garanzia, per loro – scrive Alessandro – Poi Orsato ci dirà come fa a non ammonire Leiva nel primo tempo. La cosa brutta è che la Lazio avrebbe vinto ugualmente”.

