Lazio-Roma, Zaniolo replica ai tifosi con gestaccio: video lo inchioda

Nell’era dei social network anche il gestaccio – tra rabbia e assenza di controllo – di Nicolò Zaniolo diventa oggetto di discussione o anche trend topic rispetto al volume di riflessione che potrebbero maturare a valle di un derby animato, intenso, notiziabile anche solo per i due protagonisti dello scontro ovvero Maurizio Sarri e Josè Mourinho.

Gestaccio e dito medio di Zaniolo al pubblico laziale

Rimaniamo ancorati agli avvenimenti di questo post derby: il centrocampista della Roma all’uscita dal campo, dopo aver perso contro la Lazio, rispondendo ai tifosi laziali si è toccato i genitali e ha esibito un altrettanto poco elegante dito medio all’indirizzo dei tifosi biancocelesti. Una replica agli insulti e alle offese, agli sfottò del pubblico. Una scena non proprio edificante, immortalata anche da Anna Falchi, attrice madrina della Lazio, presente i tribuna in occasione della stracittadina.

Il video diventa virale: Zanioo al centro delle discussioni

Inevitabile che il video di uno dei protagonisti, colto nel mentre grazie alle telecamere di cui ogni smartphone è provvisto, diventasse una tendenza e che occupasse titoli e spazi e non solo sui social e sui siti specializzati: la notorietà di Zaniolo trascende ormai la dimensione calcistica e una simile esternazione, non propriamente elegante, non propriamente conciliante non poteva che scatenare un ginepraio.

Adesso si dovrà attendere il referto per comprendere se questa situazione è stata valutata o meno dall’arbitro e che ne verrà. I precedenti sono assai svariati: di certo, simili intemperanze non sono affatto gradite, né si prevedono eccezioni qualora vengano intercettate.

VIRGILIO SPORT | 27-09-2021 09:55