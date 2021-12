Lazio, Sarri: "Questa Europa League è superiore, Immobile non grave"

08-12-2021 15:26

La Lazio vuole conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League, senza passare dai sedicesimi: per farlo, Immobile e compagni dovranno battere all’Olimpico il Galatasaray con qualsiasi risultato. In vista del match, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa: “Gara importante, c’è in ballo l’ottavo di finale. Dovevamo ottenere la qualificazione, ora diventa fondamentale andare avanti e una vittoria ci consentirebbe di avere un paio di settimane per allenarci. Non succede da agosto. A tratti siamo cambiati, a tratti no, spero di vedere la nostra versione migliore. Il Galatasaray non ha mai perso o preso gol in trasferta. È in testa al girone più difficile dell’Europa League”.

Sarri sottolinea come si sia alzato il livello dell’Europa League: “L’eliminazione diretta sempre qualcosa in cui c’è dentro la fortuna. Nelle singole o doppia partita la fortuna incide tanto, come nel sorteggio. Sicuramente è un’Europa League di livello superiore rispetto alle edizioni precedenti. Con la Conference il livello si è alzato, dalla Champions arrivano altre squadre di grandi livello. Andare avanti dipenderà da tantissimi fattori, bisogna pensare turno dopo turno”.

Sarri parla anche dell’infortunio al ginocchio di Ciro Immobile: “È positivo che sia di lieve entità. Faremo le nostre valutazioni per stabilire se potrà giocare o meno”.

L’allenatore si è espresso anche sul suo futuro e sulle voci sul possibile rinnovo di contratto: “Quello che si intende in tutte le aziende del mondo, programmare le mosse per il futuro. Con il presidente ci parlo spesso, almeno un paio di volte a settimane, è successa anche in questo. Ci sono i presupposti, vediamo”.

OMNISPORT