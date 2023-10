Le partite di oggi: qualificazioni Europei. Dove vedere Norvegia-Spagna, Galles-Croazia e Turchia-Lettonia

Ottavo turno delle qualificazioni a Euro 2024: Haaland guida la Norvegia contro la Spagna e spera nel sorpasso. Montella per la fuga, la Croazia non può fallire in Galles

15-10-2023 09:48

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Sono ben otto le gare domenicali valevoli per l’ottavo turno delle qualificazioni a Euro 2024. Programma ricco, con sfide spettacolari: occhi puntati soprattutto su Norvegia-Spagna e Galles-Croazia, big match di questa sessione da vivere tutta d’un fiato. Tutte le partite odierne saranno trasmesse in esclusiva su Sky, mentre in streaming potranno essere seguite su Now e Sky Go.

Le partite di oggi, domenica 15 ottobre

Ostacolo Haaland per la Spagna. Il fenomeno del Manchester City è la speranza cui s’aggrappa la Norvegia per il sorpasso al secondo posto ai danni delle Furie Rosse nel Gruppo A. Comanda la Scozia a 15, quindi la nazionale di Luis de la Fuente a 12 e gli scandinavi a 10. Gli ultimi tre successi di fila nelle qualificazioni hanno rilanciato le quotazioni di Odegaard e compagni, che puntano all’impresa contro gli iberici. In campo anche la Georgia di Kvaratskhelia, che ospita Cipro: le due selezioni puntano a chiudere nel migliore dei modi, non potendo più ambire alle fase finali di Euro 2024.

Ottima la prima di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia: la vittoria con la Croazia, infatti, ha consentito ai biancorossi di conquistare la vetta solitaria del Gruppo D. E, ora, sulla carta un turno agevole con la modesta Lettonia, ultima del girone con tre punti. La Croazia non può fallire a Cardiff, con i padroni di casa del Galles che mirano all’aggancio al secondo posto.

Senza l’infortunato Lewandowski toccherà al napoletano Zielinski guidare la Polonia, seconda in classifica nel Gruppo E a -4 dalla rivelazione Albania, contro la Moldavia, che insegue a -1. La Repubblica Ceca impegnata in casa con le Isole Faroe è pronta ad approfittare di un eventuale passo falso degli uomini di Michał Probierz per mettere la freccia e insediarsi alle spalle dell’Albania capolista.

La Svizzera, in testa al Gruppo I, con 14 punti, accoglie la Bielorussia, che di punti ne ha racimolati soltanto cinque. La Romania, che dista una lunghezza dalla vetta occupata dagli elvetici, se la vedranno con Andorra, cenerentola del girone con solo due messi in cascina.

15:00 Georgia-Cipro Qualificazione Europei Sky Sport 1 18:00 Repubblica Ceca-Far Oer Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 18:00 Svizzera-Bielorussia Qualificazione Europei Sky Sport 1 20:45 Galles-Croazia Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 20:45 Norvegia-Spagna Qualificazione Europei Sky Sport 1 20:45 Polonia-Moldavia Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 20:45 Romania-Andorra Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 20:45 Turchia-Lettonia Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 16/10 18:00 Azerbaigian-Austria Qualificazione Europei Sky Sport 1 16/10

20:45 Belgio-Svezia Qualificazione Europei Sky Sport 1 16/10

20:45 Bosnia Erzegovina-Portogallo Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 16/10

20:45 Gibilterra-Irlanda Qualificazione Europei Sky Sport 1 16/10

20:45 Grecia-Olanda Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 16/10

20:45 Islanda-Liechtenstein Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 16/10

20:45 Lussemburgo-Slovacchia Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 17/10

18:00 Finlandia-Kazakistan Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 17/10

20:45 Inghilterra-Italia Qualificazione Europei Rai 1,

Sky Sport 1 17/10

20:45 Irlanda del Nord-Slovenia Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 17/10

20:45 Lituania-Ungheria Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 17/10

20:45 Malta-Ucraina Qualificazione Europei Sky Sport 252 17/10

20:45 San Marino-Danimarca Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 17/10

20:45 Serbia-Montenegro Qualificazione Europei Sky Sport Calcio

Dove vedere le partite in tv, streaming e live

Ricapitoliamo:

Tutte le partite di questo turno eliminatorio sono trasmesse da Sky. Facendo qui un abbonamento a Now si possono vedere in streaming

Se invece preferite seguire con un live testuale tutte, ma proprio tutte le partite, venite sempre su Virgilio Sport Live

Tutte le gare di lunedì 16 ottobre

Azerbaigian-Austria (18:00)

Belgio-Svezia (20:45)

Bosnia Erzegovina-Portogallo (20:45)

Gibilterra-Repubblica d’Irlanda (20:45)

Grecia-Olanda (20:45)

Lussemburgo-Slovacchia (20:45)

Islanda-Liechtenstein (20:45)

Tutte le gare di martedì 17 ottobre