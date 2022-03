Lecce, Baroni: "Con il Brescia serve il fuoco dentro"

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato alla vigilia della sfida contro il Brescia, big match di Serie B: “E’ una partita che va oltre i valori, serviranno voglia, concentrazione e non bisognerà sbagliare niente, nulla di nulla”.

“E’ la Serie B con la media punti più alta degli ultimi nove anni e questo deve farci riflettere sulla bontà del nostro cammino. Questi ragazzi hanno infilato una serie di partite ravvicinate, mostrando di avere energie, di dare fondo a tutto per questa maglia. Abbiamo gli stessi punti dell’Empoli dello scorso anno ma in un campionato molto più difficile. Sino all’ottava in classifica chiunque può ambire ai primi due posti finali”, sono le parole riportate da sololecce.it.