Lecce, i gol dalla distanza sono una chimera

Delicata sfida al “Via del Mare” per la terza di ritorno. Di fronte il Lecce, reduce dalla brutta sconfitta interna contro l’Ascoli, e il Brescia del nuovo corso di Pep Clotet, che nell’ultima giornata è stato rimontato di tre gol dal Cittadella.

Il Lecce ha perso cinque delle ultime otto sfide di Serie B contro il Brescia (con una vittoria e due pareggi), compreso il match d’andata dello scorso ottobre (3-0), dopo essere rimasto imbattuto in ciascuna delle precedenti 11 (cinque vittorie e sei pareggi).

In quattro delle nove sfide tra Lecce e Brescia negli anni 2000 in Serie B entrambe le formazioni sono andate a segno, dopo che in 11 delle precedenti 12 una delle due squadre è sempre rimasta a secco di reti.

Dopo la sconfitta interna per 2-1 contro l’Ascoli, il Lecce potrebbe perdere due partite casalinghe di fila in Serie B per la prima volta dal dicembre 2006.

Trend opposti per le due squadre in questa Serie B nelle sfide contro squadre neoretrocesse, con i pugliesi che hanno perso entrambi i match non trovando mai ilgol ed i lombardi che hanno vinto entrambe le gare realizzando sei reti nel parziale.

Solo una delle 34 reti del Lecce in questo campionato è arrivata da fuori area (record al pari del Frosinone), il Brescia è invece la formazione che ne ha incassati di più da questa zona di campo (otto).

Massimo Coda ha realizzato due gol in cadetteria contro il Brescia, entrambi con la Salernitana; il giocatore del Lecce ha preso parte ad almeno un gol in due gare di fila per la prima volta dallo scorso dicembre.

Florian Aye ha realizzato il suo primo gol in Serie B nel match d’andata dello scorso ottobre: il giocatore del Brescia ha messo a segno quattro reti e fornito tre assist finora.

OMNISPORT | 08-02-2021 19:38