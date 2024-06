Lecce, per Gotti gesto eroico e rinnovo: salva Corvino da un incendio, poi la firma sul contratto

Fiamme nell’albergo di Vittorio Veneto che nel week end ospitava i due: il d.s. non sente l’allarme e resta a dormire, ma l’allenatore lo salva bussando con forza alla porta della camera

Per molti tifosi del Lecce Luca Gotti era già un eroe, avendo assicurato ai salentini una tranquilla salvezza. Il tecnico ha però compiuto davvero un gesto eroico salvando il d.s. Pantaleo Corvino da un incendio scoppiato in un albergo di Vittorio Veneto dove erano entrambi ospiti.

Lecce, il retroscena sul rinnovo di contratto di Gotti

Luca Gotti ha meritato il rinnovo di contratto col Lecce sul campo, guadagnando la salvezza e la permanenza in serie A. Tuttavia, come rivela Tuttosport, la firma sull’accordo con la società salentina sarebbe arrivata anche in seguito a un gesto eroico di cui l’allenatore si è reso protagonista nello scorso week end.

Incendio nell’albergo di Gotti e Corvino

Gotti si trovava a Vittorio Veneto insieme al d.s. del Lecce Pantaleo Corvino per partecipare a un congresso al quale erano invitati anche altri allenatori e dirigenti del mondo del calcio. Nella notte, però, l’albergo che ospitava entrambi è stato colpito da un fulmine che ha dato il via a un principio d’incendio.

Lecce, Gotti salva Corvino da un incendio in albergo

Il personale dell’hotel ha dato l’allarme, invitando gli ospiti della struttura a uscire. Corvino, però, non l’ha sentito e ha continuato a dormire nella sua camera: per sua fortuna è intervenuto Gotti, che ha iniziato a bussare con forza alla porta della camera del d.s. fino a quando quest’ultimo non s’è svegliato ed è andato ad aprire. Insieme sono quindi riusciti a mettersi in salvo. A completare il lieto fine, poi, è arrivato il prolungamento di contratto dell’allenatore.