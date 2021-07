Leclerc: "Io in Red Bull? Solo gossip"

Ecco le parole con cui Charles Leclerc, nell’odierna conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, ha allontanato le voci che lo vogliono alla Red Bull nel prossimo futuro: “Credo che si tratti di gossip. Forse qualcuno si annoiava e allora si è inventato qualcosa. Io credo fermamente nelle persone che fanno parte della Scuderia e nel progetto che ho sposato. Il prossimo anno ci vedrà ripartire da zero con regole completamente nuove e io entrerò in questa nuova era al volante di una Ferrari”.

Poi il monegasco della Ferrari ha parlato del circuito britannico, sul quale si è disputato 71 anni fa il primo Gran Premio iridato di Formula 1, anche se su un layout molto diverso da quello di oggi: “Direi che è uno dei miei preferiti, perché ha tante curve da alta velocità, alcune delle quali sono leggendarie, come Copse oppure le tre in sequenza Maggots, Becketts e Chapel. Credo però che come al Paul Ricard non sarà facile in gara per noi”.

Leclerc ha voluto dire la sua anche sulla gara di 100 km del sabato, novità assoluta per la Formula 1: “Mi piace provare qualcosa di diverso ogni tanto e sono curioso di testare il nuovo format della Sprint Qualifying. Di fatto in ogni giornata del weekend ci sarà una sessione importante. Al venerdì avremo la qualifica tradizionale, al sabato la gara da 100 km e la domenica il Gran Premio. Direi che sarà un fine settimana intenso”.

