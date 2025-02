Lega: quando si gioca Napoli-Inter e stop a campionato a Ferragosto, l'annuncio

Il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli ai microfoni di Radio Anch'io Sport boccia il campionato a 18 squadre ed evidenzia problema stadi

Il ko dell’Inter all’Allianz Stadium contro la Juventus ha lasciato i nerazzurri a -2 dal Napoli nell’avvincente lotta scudetto che, alla luce delle fenate delle due battistrada, lascia aperta ancora la porta al reinserimento dell’Atalanta che pure accusa un netto calo. Con un distacco così ristretto potrebbe essere decisivo lo scontro diretto tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi, in programma a marzo al Maradona dopo l’1-1 dell’andata ma quando si giocherà?

Venerdì dopo il sorteggio Champions si conoscerà data Napoli-Inter

La data esatta ancora non si conosce, la scopriremo venerdì nel tardo pomeriggio quando la Lega, alla luce dei sorteggi delle coppe, stilerà i prossimi calendari di anticipi e posticipi delle prossime quattro giornate, dalla 27esima alla 30esima. Due le ipotesi principali per Napoli-Inter, legate al giorno in cui l’Inter dovrà giocare gli ottavi di finale di Champions League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se i nerazzurri dovessero essere estratti per scendere in campo il martedì successivo alla sfida contro il Napoli, allora questa sarà anticipata alle ore 18 di sabato 1 marzo. Altrimenti, nel caso in cui giocasse poi di mercoledì, lo slot prescelto è quello di domenica 2 marzo sera, alle ore 20.45.

La Lega dice basta al campionato a Ferragosto

Sempre a proposito di date arriva da Ezio Maria Simomelli un’importante novità sull’inizio della prossima stagione di serie A. Il neo presidente della Lega Serie A parla a Radio anch’io sport, su Radio1, e dice: “Vorremmo iniziare il campionato il 23-24 agosto per evitare il calcio a Ferragosto. Non abbiamo fissato la data ma possiamo anticipare che al 99% l’inizio sarà in quel weekend del 23-24 agosto”.

No alla serie A a 18 squadre

Fumata nera invece sull’ipotesi di portare la A a 18 squadre: “E’ un argomento di ampio respiro, riguarda il futuro di tante squadre. Su questo lascio sempre la sovranità all’assemblea. Un campionato a 18 squadre vorrebbe dire quattro partite in meno ma anche un campionato meno avvincente e meno rappresentativo di tutta Italia. Se si dovesse ridurre il numero di squadre, cosa che al momento non mi sembra una cosa realizzabile a breve, perderemmo un po’ di questa diffusione sul territorio. Anche all’estero i principali campionati sono a 20 squadre.

L’intasamento del calendario è il vero problema del calcio, ma è una cosa che non dipende dalla Lega Calcio. Non possiamo fare niente per ridurre il numero delle partite quando queste sono organizzate da altri organizzatori come Uefa e Fifa. Non è nei nostri poteri intervenire sul calendario internazionale”.

Una novità che potrebbe invece arrivare e il cosiddetto “Var a chiamata”. “Personalmente sono favorevole. Ne dobbiamo ancora parlare in Assemblea, ma credo che molti la pensino come me”. Infine il problema degli impianti: “I problemi del calcio sono molti. In questo momento citerei quello degli stadi come il primo da risolvere. Sono felice che il ministro Abodi la pensi come noi sul fatto che ci sia la necessità di avere un commissario unico per snellire i lavori e le procedure”.